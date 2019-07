Spółka informowała wcześniej, że po wykryciu w kwietniu zanieczyszczonej ropy naftowej w rurociągu "Przyjaźń", zgodnie z deklaracjami strony rosyjskiej, magistrala uzyska pełną przepustowość trzema nitkami od 1 lipca.

Jak poinformował we wtorek PERN, "dostawy ropy naftowej do bazy Adamowo poprzez rurociąg +Przyjaźń+ od początku lipca odbywają się trzema nitkami". "Zgodnie z nominacjami przekazanymi PERN przez firmę Transnieft, tłoczenie surowca w pierwszej połowie lipca będzie odbywać się ze zmniejszona wydajnością. W drugiej połowie lipca możemy spodziewać się zwiększonej wydajności" - wyjaśniła spółka w komunikacie.

PERN po wykryciu podwyższonego stężenia chlorków w rosyjskiej ropie naftowej transportowanej rurociągiem "Przyjaźń", aby ochronić polski system przesyłowy i instalacje rafineryjne, 24 kwietnia wstrzymał odbiór surowca poprzez bazę w Adamowie przy granicy z Białorusią. PERN informował wtedy, że decyzja została podjęta na podstawie uzgodnień z rafineriami.

Ropa przestała wówczas płynąć Odcinkiem Wschodnim polskiej części rurociągu „Przyjaźń” do rafinerii: w Płocku i Gdańsku oraz dalej, do dwóch rafinerii niemieckich - Leuna i Schwedt. Od tego momentu polskie rafinerie były zaopatrywane z morskich dostaw ropy, zostały też częściowo udostępnione zapasy obowiązkowe.

PERN, na wniosek rafinerii odbierających surowiec, wznowił tłoczenie 9 czerwca. Spółka podawała wtedy, że do końca czerwca będzie trwała pierwsza faza pracy systemu - dostawy ropy naftowej będą realizowane w mniejszym wolumenie – akceptowalnym przez klientów PERN.

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski zapowiedział jeszcze w czerwcu, że oczyszczenie systemu przesyłowego i magazynowego w Polsce z brudnej rosyjskiej ropy zabierze 5-6 miesięcy. Jak przypomniał, pozbywanie się brudnej ropy polega na tym, że rozcieńcza się ją czystym surowcem i doprowadza do takiego poziomu zanieczyszczeń, które są akceptowalne z technologicznego punktu widzenia.

"W trakcie kryzysu byliśmy zmuszeni, by w praktyce przetestować funkcjonowanie maksymalnych możliwości przeładunkowych Naftoportu, maksymalne zdolności logistyczne PERN-u. Rafinerie zostały zmobilizowane do technologicznej manipulacji gatunkami ropy, by utrzymać produkcję paliw, która została utrzymana na normalnym poziomie" – tłumaczył wtedy Naimski. "Nie było z tego powodu żadnych perturbacji na rynku paliwowym" – podkreślił jednocześnie pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Jak ocenił, "ten bardzo poważny kryzys został rozwiązany z sukcesem". "Będą jednak trwały rozmowy - i one się toczą - o odszkodowaniach. Na poziomie technicznym kryzys został rozwiązany, ale na poziomie handlowym i odszkodowań jeszcze rozwiązany nie został" – mówił w czerwcu Naimski.

Według polskich danych, wolumen brudnej ropy naftowej, który znalazł się w naszym kraju, to ok. 1 mln ton; zdaniem Rosjan jest jej mniej, a milion ton to surowiec wymieszany już z czystą ropą.

PERN także w ubiegłym miesiącu - dokładnie 19 czerwca - wykrył skażenie ropy naftowej i na kilkanaście godzin wstrzymał tłoczenie surowca rurociągiem "Przyjaźń", po czym wznowił dostawy. PERN zaznaczył wówczas, iż zastosował procedurę reagowania w tego typu sytuacjach i postąpił zgodnie z ustaleniami z rafineriami w tym zakresie. Jak podała wtedy spółka, białoruski operator magistrali - Gomeltransneft podał, że incydent był wynikiem "przełączania kolejnych elementów infrastruktury".

„PERN od momentu przywrócenia dostaw ropy do Polski regularnie, częściej niż wynika to z normy GOST, bada dostarczany surowiec. Chodzi o zabezpieczenie sieci PERN i instalacji klientów przed ryzykiem przerobu skażonego surowca” – podkreśliła spółka, informując 20 czerwca o ponownych, czasowych, problemach z brudna ropą. Przypomniała wówczas, że "zgodnie z deklaracjami strony rosyjskiej, od 1 lipca rurociąg +Przyjaźń+ ma być w pełni przepustowy i posiadać możliwość dostarczania czystego surowca poprzez wszystkie trzy nitki".

