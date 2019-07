Robyg wprowadza do oferty 165 lokali w kolejnym etapie inwestycji Mój Ursus



Warszawa, 03.07.2019 (ISBnews) - Grupa Robyg wprowadza od 6 lipca 165 lokali mieszkalnych w ramach kolejnego etapu warszawskiej inwestycji Mój Ursus, podała spółka. Budowa rozpocznie się w IV kw. 2019 r., a zakończenie planowane jest na I kw. 2021 r.

"Grupa Robyg wprowadza do sprzedaży kolejny etap warszawskiej inwestycji - Mój Ursus. Premiera będzie miała miejsce podczas Dnia Otwartego 6 lipca - do sprzedaży zostanie wprowadzonych 165 lokali mieszkalnych o metrażach 26-65 m2 oraz lokale usługowe. Budowa rozpocznie się jeszcze w IV kw. 2019 roku, a zakończenie planowane jest na I kw. 2021. Ceny mieszkań w nowej fazie inwestycji zaczynają się już od 6850 zł/m2. Wszystkie lokale na osiedlu będą - w standardzie, bez dodatkowych kosztów - wyposażone w system Smart House" - czytamy w komunikacie.

Obecnie Grupa Robyg prowadzi inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. W sumie w ofercie znajduje się łącznie około 2000 lokali.

"ROBYG konsekwentnie realizuje przyjętą na 2019 rok strategię rozszerzenia portfolio o 2500-3000 lokali. W tym roku wprowadziliśmy do sprzedaży już m.in. nową inwestycję w Wilanowie - Apartamenty Królewskie oraz kolejny etap City Sfera we Włochach. Teraz premierę ma następna faza projektu w Ursusie, który uzupełnia ofertę o lokale z segmentu popularnego o średnich metrażach. To kolejna nasza inwestycja realizowana zgodnie z myślą o tworzeniu integralnych fragmentów miast - z dobrą komunikacją z centrum, terenami zielonymi, infrastrukturą komunikacyjno-usługową i systemem Smart House w cenie - bez dodatkowych kosztów. Docelowo projekt ten będzie stanowił niejako miasto w mieście - stworzy dzielnicę z potencjałem około 3000 lokali - z wszystkimi udogodnieniami i przestrzeniami sprzyjającymi budowaniu lokalnej społeczności" - powiedziała dyrektor ds. sprzedaży Robyg w Warszawie Joanna Chojecka, cytowana w komunikacie.

Mieszkania Robyg w standardzie - bez dodatkowych opłat - wyposażone są w system Smart House, który pozwala na zdalne sterowane domową elektroniką, ogrzewaniem, a także systemem bezpieczeństwa za pomocą aplikacji zainstalowanej na urządzeniu mobilnym. Technologia ta zapewnia komfort oraz pomaga oszczędzać - dzięki niej można obniżyć rachunki za prąd nawet do 30%, podkreślono w materiale.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 r. do maja 2018 r. W 2018 r. Robyg zakontraktował ok. 2 520 lokali.

(ISBnews)