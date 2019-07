BAH ma umowę nabycia 100% udziałów SsangYong Polska za 1,075 mln zł



Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - British Automotive Holding (BAH) zawarł przyrzeczoną umowę zakupu 100% udziałów w spółce SsangYong Polska, będącej generalnym importerem samochodów marki SsangYong, podał BAH. Jego celem jest optymalne wykorzystanie rosnącego potencjału oferty koreańskiego producenta specjalizującego się w produkcji SUV i crossoverów m.in. poprzez efektywną budowę świadomości marki w Polsce. Cena nabycia udziałów została ustalona na kwotę 1,075 mln zł.

"Samochody SsangYong wyróżniają się na tle konkurencji wysoką jakością. Realizując efektywną, długofalową strategię budowy świadomości marki u polskich klientów możemy skokowo zwiększyć udział SsangYong w polskim rynku. Duże nadzieje wiążemy ponadto z ambitnymi planami rozwojowymi koreańskiego koncernu, planującego w kolejnych latach rozszerzać swoją gamę produktową o nowe modele, adresowane do szerszego grona odbiorców. Łącząc know-how BAH w budowaniu pozycji marek samochodów na polskim rynku z potencjałem SsangYong możemy w średnim okresie czasu znacząco zwiększyć sprzedaż samochodów tej marki nad Wisłą" - skomentował prezes Mariusz Książek, cytowany w komunikacie.

SsangYong to najstarszy oraz czwarty co do wielkości producent aut osobowych w Korei Południowej. Jego właścicielem od 2010 roku jest indyjski koncern samochodowy Mahindra & Mahindra Limited. SsangYong specjalizuje się w samochodach typu SUV z napędem na cztery koła. Europejscy klienci mogą obecnie wybierać spośród pięciu modeli SsangYong, sprzedawanych w Polsce przez ponad 20 niezależnych dilerów, przypomina BAH.

W realizacji planów ekspansji SsangYong na polskim rynku BAH będzie wspierany przez koreański koncern przemysłowo-finansowy POSCO Group. POSCO International, wchodząca w skład POSCO Group będzie finansować zakup przez grupą kapitałową BAH samochodów marki SsangYong. Współpraca z POSCO będzie zabezpieczona przez Korea Trade Insurance Corporation (K-sure).

"Współpraca z POSCO i K-sure pozwoli nam na finansowanie zakupów samochodów marki SsangYong na polski rynek, korzystnie wpływając na biznesowe bezpieczeństwo przedsięwzięcia" - dodał członek zarządu ds. finansowych Rafał Suchan.

British Automotive Holding to generalny importer, wyłączny przedstawiciel na Polskę oraz diler samochodów Jaguar, Land Rover i Aston Martin. W ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym spółka sprzedała na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.

