Ronson sprzedał 172 lokale, przekazał 289 w II kw. 2019 r.



Warszawa, 05.07.2019 (ISBnews) - Ronson Development zakontraktował sprzedaż 172 lokali w II kwartale 2019 r., natomiast przekazał w tym okresie 289, podała spółka.

"Sprzedaż 172 lokali w II kwartale tego roku to wynik bardzo zbliżony do osiągniętego w pierwszych trzech miesiącach tego roku, kiedy znaleźliśmy nabywców na 174 lokale. Łącznie w pierwszym półroczu 2019 roku sprzedaliśmy 346 lokali wobec 436 w analogicznym okresie ubiegłego roku" - powiedział wiceprezes, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Andrzej Gutowski, cytowany w komunikacie.

Najlepiej sprzedającymi się projektami w drugim kwartale tego roku były: Miasto Moje na warszawskiej Białołęce (61 sprzedanych lokali) oraz Grunwald2 w Poznaniu, podano także.

Liczba lokali, które zostały przekazane klientom Ronson Development w II kwartale tego roku i w związku z tym zostaną uwzględnione w rachunku wyników za ten okres, wyniosła 289 wobec 213 w analogicznym okresie 2018 r.

"Spośród 289 lokali przekazanych klientom w minionym kwartale, 130 zlokalizowanych było w dwóch pierwszych etapach projektu City Link na warszawskiej Woli, w których mamy 50-procentowy udział. Znaczący wpływ na wyniki finansowe drugiego kwartału bieżącego roku będą miały również nasz wrocławski projekt Vitalia, gdzie przekazaliśmy nabywcom 65 lokali, a także nasze dwa inne warszawskie projekty: Nova Królikarnia, gdzie wydaliśmy klucze do 41 apartamentów oraz Miasto Moje, gdzie przekazaliśmy 40 lokali" - wymienił wiceprezes i dyrektor finansowy Rami Geris.

Na koniec czerwca 2019 r. oferta Ronson Development obejmowała łącznie 758 lokali. Plany spółki na ten rok zakładają sprzedaż około 800 mieszkań oraz przekazanie podobnej liczby lokali nabywcom, czytamy również w materiale.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2018 r. sprzedała 773 lokale.

