Oznacza to, że w czerwcu 2019 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 19,6% r/r.



W czerwcu 2019 r. o kredyt mieszkaniowy zawnioskowało 35,24 tys. osób w porównaniu do 35,62 tys. rok wcześniej - jest to spadek o 1,1%. Warto odnotować, że w czerwcu br. było o dwa dni robocze mniej niż w rok wcześniej. O 9% więcej niż rok wcześniej wzrosła natomiast średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego i wyniosła w czerwcu 2019 r. 275,47 tys. zł, podano.



"Czerwcowa wartość indeksu bezpośrednio wynika ze wzrostu średniej wartości wnioskowanego kredytu w okresie czerwiec 2019 r. do czerwca 2018 r. o 9% przy zbliżonej liczbie wnioskujących o kredyt mieszkaniowy, mimo dwóch dni roboczych mniej. Po pierwszym półroczu 2019 r. widać już, co przewidywaliśmy pod koniec zeszłego roku, że rok 2019 na rynku kredytów mieszkaniowych będzie bardzo interesujący. Utrzymuje się wysoki popyt na finansowanie nieruchomości kredytem bankowym, ale tylko wysokokwotowym. W pierwszym półroczu 2019 r. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 10,25 tys. osób, czyli o 4,6% wnioskodawców więcej" - powiedział główny analityk Biura Informacji Kredytowej Waldemar Rogowski, cytowany w komunikacie.