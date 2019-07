Błaszczak i Mosbacher, którzy wzięli w poniedziałek udział w polsko-amerykańskim pikniku wojskowym w Giżycku (woj. warmińsko-pomorskie), udzielili też wywiadu TVP.

"Ufamy Polsce; Polska jest dobrym sojusznikiem. Uczestniczy w podziale obciążeń, wypełnia zobowiązania dotyczące wysokości wydatków na obronność, modernizuje swoje wojsko" - powiedziała Mosbacher.

"Wyciągając wnioski z historii, musimy stwierdzić, że silna Polska i silny Sojusz Północnoatlantycki nakazują nam współpracować, tak jak ja współpracuję z ministrem Błaszczakiem, aby móc odstraszyć każdego przeciwnika" - zaznaczyła.

Odnosząc się do zakupów przez Polskę amerykańskiego uzbrojenia podkreśliła, że to od Polski zależy, od kogo będzie kupowała sprzęt dla wojska, Stanom Zjednoczonym zależy natomiast, by był to sprzęt interoperacyjny. "Możemy zaufać Polakom sprzedając im najnowocześniejszy sprzęt. Wiemy, że będziemy z nimi współdziałać używając tego samego sprzętu" - dodała. Zadeklarowała też gotowość do transferu technologii związanego ze sprzedażą uzbrojenia.

Przypomniała, że do 4,5 tys. stacjonujących w Polsce żołnierzy USA ma dołączyć kolejnych 1000, jak zapowiedzieli prezydenci USA i Polski.

"Wzmacniamy obecność amerykańską w Polsce. Dziesiątki spotkań, rozmów, negocjacji, rezultat jest taki, że mamy zwiększoną obecność amerykańską" – powiedział Mariusz Błaszczak, dziękując Mosbacher za zaangażowanie. Podkreślił, że w Polsce ma zostać ulokowane amerykańskie dowództwo szczebla dywizyjnego. Dodał, że większa amerykańska obecność, obok modernizacji technicznej i zwiększenia liczebności polskich sił zbrojnych zapewnią Polsce bezpieczeństwo.

Na pytanie o przesmyk suwalski Błaszczak przypomniał, że szczyt NATO przed trzema laty uznał szczególne znaczenie tego rejonu.

Szef MON ponownie wyraził przekonanie, że F-35 to najnowocześniejsza broń, która "nie ma konkurencji", i zarzucił poprzedniej koalicji rządzącej niewykorzystanie szansy na udział w programie rozwojowym tego samolotu. Powtórzył, że radzieckiej produkcji samoloty MiG-29 i Su-22 nie przyczyniają się do zdolności bojowych i należy je wycofać. "Ten sprzęt dawno powinien być wycofany ze służby. Trzeba ten sprzęt zastąpić najlepszym na świecie i takie są właśnie F-35" - powiedział.

Pytana o wizytę Donalda Trumpa we wrześniu w Polsce Mosbacher powiedziała: "Mam taka nadzieję, rzeczywiście jest taki plan", zastrzegając, że Biały Dom nie potwierdza planowanych przedsięwzięć z większym wyprzedzeniem niż 30 dni.

Wyraziła także przekonanie, że Trumpa - który docenia polskie wydatki obronne i znaczenie wschodniej flanki NATO - łączy z Andrzejem Dudą szczera przyjaźń, podobnie jak oba kraje. Zwróciła uwagę na polską społeczność w USA. "To prawdziwa przyjaźń oparta na wspólnej historii, wspólnych wartościach" - dodała.

Błaszczak zapewnił, że dla rządu PiS "bezpieczeństwo jest priorytetem". "W związku z tym i moja misja, jako ministra brony narodowej, skoncentrowana jest na zacieśnieniu relacji polsko-amerykańskich. Zależy nam na bezpieczeństwie Polski i Polaków" - powiedział.

