CSSF zatwierdziła prospekt emisyjny mBanku Hipotecznego dot. listów zastawnych



Warszawa, 11.07.2019 (ISBnews) - Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luxemburgu zatwierdziła prospekt emisyjny mBanku Hipotecznego na łączną kwotę wyemitowanych listów zastawnych do wysokości 3 000 000 000 euro, podał bank.

"Prospekt ważny będzie do 11 lipca 2020 roku, a emitowane na jego podstawie hipoteczne listy zastawne będą notowane na giełdzie papierów wartościowych w Luksemburgu - Luxembourg Stock Exchange" - czytamy w komunikacie.

mBank Hipoteczny należy w 100% do mBanku, kontrolowanego przez Commerzbank. Jest obecny na rynku od 1999 roku.

(ISBnews)