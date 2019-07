Orlen Paliwa podpisał umowę na dostawę 16 mln l oleju napędowego dla spółek KOWR



Warszawa, 12.07.2019 (ISBnews) - Orlen Paliwa podpisał umowę na dostawy oleju napędowego ze spółką Green Lab, jako Centrum Usług Wspólnych spółek należących do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Do końca 2019 roku w ramach umowy spółka Grupy Orlen dostarczy ok. 16 mln litrów ON.

"To pierwszy krok w realizacji zaopatrzenia gospodarstw rolnych w środki do produkcji. Spółki KOWR, które uzyskają koncesję, będą również zaopatrywały w paliwa okolicznych rolników" - powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski w trakcie podpisania umowy.

Jak poinformował prezes Green Lab Maciej Czajkowski, dzięki tej umowie około 40 spółkom KOWR udało się uzyskać łącznie kilkaset tys. zł oszczędności na zakupach paliw w tym roku.

"Rozpoczęliśmy już rozmowy z innymi spółkami Grupy Orlen, m.in. w zakresie dostaw nawozów. Mamy nadzieję, że do końca roku ta współpraca będzie wielopłaszczyznowa" - powiedział.

Przedmiotem dalszych negocjacji mają być takie produkty i usługi z oferty Grupy Orlen, jak: sól paszowa i tabletki solne do uzdatniania wody z IKS Solino, oleje i środki smarne z Orlen Oil, nawozy z Anwilu, karty flotowe PKN Orlen czy usługi Orlen Ochrona.

"W następnym roku wolumen dostaw ON dla spółek KOWR powinien zostać co najmniej podwojony, a jeśli spółki KOWR będą w stanie realizować odsprzedaż naszego paliwa do rolników, w ciągu dwóch lat możemy dojść do poziomu 100 mln litrów, będziemy więc mogli mówić o dużym partnerze w polskim rolnictwie" - powiedział prezes Orlen Paliwa Łukasz Hołubowski w rozmowie z ISBnews.

W jego ocenie, umowa ma też znaczenie z punktu widzenia walki z szarą strefą, która w sektorze rolniczym w dalszym ciągu oceniana jest jako znaczna.

Jak wynika z wyliczeń ISBnews, kilkaset tys. zł oszczędności w ramach umowy na 16 mln litrów, czyli wartości powyżej 70 mln zł, oznacza upust w granicach 1%.

"Marże hurtowe są niskie, a uzyskanie efektywności w tym obszarze jest szalenie istotne. Przy tego rodzaju umowach nawet nieznaczny upust robi różnicę. Żaden inny podmiot przy indywidualnych dostawach dla 40 spółek KOWR nie byłby w stanie zaproponować równie korzystnej oferty" - zapewnił ISBnews Hołubowski.

Orlen Paliwa to spółka w 100% zależna od PKN Orlen, funkcjonująca pod obecną nazwą od listopada 2012 r. Spółka zapewnia w ramach Grupy Orlen pełną obsługę w zakresie zakupu oraz dostawy paliw.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)