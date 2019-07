Wśród demonstrujących byli głównie bezdomni i mieszkańcy ubogich, imigranckich dzielnic północnego Paryża, niemający oficjalnie stałego miejsca pobytu.

Wspierali ich, jak przy okazji wielu poprzednich tego rodzaju demonstracji, członkowie ruchu "czarnych kamizelek" utworzonego przez grupy najuboższych imigrantów.

Uczestnicy demonstracji wydali wspólny komunikat, w którym "ludzie niemający dokumentów, pozbawieni głosu i pozwolenia na zamieszkiwanie w Republice Francuskiej" domagają się "dokumentów i mieszkań dla wszystkich" oraz spotkania z premierem Edouardem Phillipe.

Po kilku godzinach demonstracja zakończyła się interwencją policji. Zmusiła ona jej uczestników, wznoszących okrzyki "Chcemy mieć te same prawa, co Francuzi", do wycofania się z okolic Panteonu. (PAP)