W porównaniu do poziomu sprzed roku koszt najmu małych mieszkań wzrósł średnio o 7 proc., tych średniej wielości o 5 proc., a dużych niemal się nie zmienił (+1 proc.). Największą popularnością wśród najemców cieszą się małe lokale, o powierzchni nie przekraczającej 35 metrów kwadratowych. To bowiem najtańszy sposób, aby mieć dla siebie całe mieszkanie, a nie tylko pokój. Należy jednak dodać, że choć cena całkowita jest niska, to licząc ile trzeba zapłacić za m2, okazuje się, że w takim ujęciu są one najdroższe i przynoszą najwyższe zyski ich właścicielom. W przypadku tych zlokalizowanych w Częstochowie, Sosnowcu czy Łodzi jest to aż ok. 10 proc. rocznie. Średnia rentowność małych mieszkań wynosi 7,9 proc., średnich 7,1 proc., a dużych 6,1 proc.

Należy jednak dodać, że podane przez nas wartości, to zyski brutto, czyli przed opodatkowaniem. Nie uwzględniają one również kosztów ewentualnego kredytu, zaciąganego na zakup mieszkania, kosztów okresowych napraw i remontów, kosztów umów notarialnych, opłat sądowych, prowizji i opłat dla pośredników. Takie koszty mają charakter indywidualny w odniesieniu do konkretnej nieruchomości.

>>> Czytaj też: Sąd: Kredyt złotowy, ale oprocentowanie frankowe. Co to oznacza dla kredytobiorców i dla banków?

Koszt najmu i rentowność inwestycji w mieszkanie

Rentowność najmu / Media

– Bardzo duży wpływ na zyskowność tego rodzaju inwestycji ma nie tylko wielkość mieszkania, ale również jego lokalizacja, sposób wynajmowania (krótko, długoterminowo czy w modelu mieszanym) oraz to jak długo pozostaje ono puste i nie zarabia. Warto dokładnie przeanalizować rynek, na którym rozważamy inwestycję. Dla przykładu, może się okazać, że w danym miejscu jest kilka uczelni i dużo studentów, których niekoniecznie stać na wynajem kawalerki, a chętnie by wynajęli pokój w mieszkaniu z innymi współlokatorami. W takiej sytuacji zdecydowanie wyższe zyski może przynieść średnie czy duże mieszkanie wynajmowane na pokoje. – mówi Anton Bubiel z Rentier.io.

W większości miast rata jest niższa niż koszt najmu

Z punktu widzenia właściciela mieszkania, wynajem powinien przynosić jak najwyższe zyski. Ci, którzy mieszkają w takich mieszkaniach mają odwrotny punkt widzenia – zależy im, aby koszt najmu był jak najniższy. Często porównują ten koszt z ratą kredytu, jaką trzeba zapłacić kupując podobne mieszkanie. To porównanie w niektórych miastach wygląda wyjątkowo niekorzystnie dla najmu. – W Katowicach, niezależnie od wielkości mieszkania, koszt najmu jest aż o 500 zł wyższy niż rata kredytu. W Częstochowie, Sosnowcu i Łodzi taka sytuacja dotyczy małych i średnich mieszkań. Różnica jest tak duża, że w długim terminie zupełnie nie opłaca się najmowanie mieszkania. Odwrotną sytuację mamy w przypadku dużych mieszkań w Krakowie, Toruniu, Białymstoku i Gdyni. Tu koszt najmu jest niższy niż rata kredytu, a więc najem może być dobrą alternatywa dla zakupu własnego mieszkania. – tłumaczy Jarosław Sadowski z Expandera.

>>> Czytaj też: Pieniądze z PPK na wkład własny? To możliwe, ale są ważne ograniczenia

Porównanie kosztów najmu i raty kredytu

Koszt najmu a rata / Media

Jak to policzyliśmy



Wyliczenia sporządzono na podstawie 177 665 ogłoszeń najmu oraz 74 786 ogłoszeń sprzedaży mieszkań. Te ostatnie wykorzystano do oszacowania rentowności inwestycji w mieszkanie na wynajem. Prezentowana przez nas rentowność jest wartością brutto, czyli przed odliczeniem odpowiednich podatków oraz bez dodatkowych kosztów. Nie uwzględniono m.in. kosztów ewentualnego kredytu, zaciąganego na zakup mieszkania, kosztów okresowych napraw i remontów, kosztów umów notarialnych, opłat sądowych, prowizji i opłat dla pośredników. Takie koszty mają charakter indywidualny w odniesieniu do konkretnej nieruchomości. Powyższa analiza dotyczyła mieszkań występujących w ogłoszeniach internetowych z okresu od 01 IV do 30 VI 2019 r. Przeciętne ceny stanowią medianę zbioru dla danego miasta.