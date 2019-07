Lotos uruchomi 38 punktów ładowania pojazdów elektrycznych do końca I kw. 2020



Warszawa, 16.07.2019 (ISBnews) - Grupa Lotos do końca I kwartału 2020 roku uruchomi 38 punktów ładowania pojazdów elektrycznych na swoich stacjach w całym kraju, podała spółka. Tym samym firma potwierdziła swoje wcześniejsze zapowiedzi uruchomienia w tym czasie łącznie 50 punktów tankowania.

"Lotos rozwija się razem z rynkiem motoryzacyjnym, dlatego z jednej strony stale zwiększamy efektywność naszej rafinerii, a z drugiej angażujemy się w innowacyjne projekty z zakresu paliw alternatywnych. Nasz Niebieski Szlak nazywamy drogą ku przyszłości. Dziś to 12 stacji ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych. Natomiast do końca I kwartału 2020 roku planujemy oddać kierowcom do użytku kolejnych 38 punktów. Wiele z nich zlokalizowanych będzie nie tylko na północy czy w centrum kraju, ale również przy trasach zachodniej i południowej Polski" - powiedział wiceprezes spółki ds. korporacyjnych Jarosław Wittstock, cytowany w komunikacie.

Jednocześnie koncern ruszył z kolejnym etapem kampanii reklamowej. Pierwotne hasło "NAJ nie bierze się znikąd" (komunikowane od 2017 roku) zostało rozszerzone do stwierdzenia "NAJ musi być doskonałe z każdej strony".

"Chcemy nawiązać kontakt z tymi, którzy postawili lub chcą postawić na nowoczesność i ekologię - społeczność obecnych i potencjalnych kierowców samochodów elektrycznych oraz hybrydowych (z możliwością ładowania). Mamy dla nich rozwiązanie, które sprawi, że wreszcie będą mogli podróżować wygodnie nie tylko po mieście" - powiedziała zastępca dyrektora ds. marketingu w Grupie Lotos Blanka Przybysz-Skrzyniarz, również cytowana w komunikacie.

Narratorem kampanii po raz kolejny jest dr Tomasz Rożek, fizyk, dziennikarz i popularyzator nauki, a udział w niej biorą m.in. ambasadorowie marki Lotos: Kajetan Kajetanowicz czy Kuba Błaszczykowski.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)