Na zamknięciu Dow Jones Industrial spadł o 0,42 proc. do 27 219,85 pkt. Indeks S&P 500 zniżkował o 0,65 proc. do 2984,42 pkt. Nasdaq Composite spadł o 0,46 proc. do 8185,21 pkt.

O 0,9 proc. zniżkowały notowania Amazona, po tym jak Komisja Europejska poinformowała w środę o wszczęciu formalnego dochodzenia antymonopolowego, by ocenić, czy wykorzystanie przez Amazon poufnych danych od niezależnych sprzedawców detalicznych handlujących na tej platformie narusza reguły konkurencji UE.

Akcje Bank of America podrożały o 0,7 proc. po publikacji wyższe od oczekiwań zysk na akcję w II kw., ale jednocześnie wiceprezes banku ds. finansowych ostrzegł, że obniżka stóp przez Fed może uderzyć w zyski z tytułu odsetek.

Ponad 10 proc. potaniała działająca w branży transportowej firma CSX, po publikacji słabszych od prognoz analityków wyników finansowych. Spółka ostrzegła, że jej przychody w cały roku mogą spaść o 1-2 proc.

W czwartek raporty kwartalne zaprezentują Morgan Stanley, Microsoft, Philip Morris, UnitedHealth, a w piątek: American Express i BlackRock.

"Obraz II kwartału wygląda na mniej pozytywny niż to się wydawało i wątpię, żeby zarządy firm były niezwykle optymistyczne na resztę roku" - powiedział Maris Ogg, szef firmy Tower Bridge Advisors.

Prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell powiedział we wtorek, że Fed "cierpliwie monitoruje" ryzyka dla perspektyw wzrostu PKB w USA i "podejmie odpowiednie działania, by podtrzymać ekspansję gospodarczą".

"Biorąc pod uwagę tylko inflację, czułbym się pewnie, argumentując za kilkoma obniżkami stóp procentowych przez końcem roku" - powiedział w wywiadzie dla CNBC szef chicagowskiego oddziału Fed, Charles Evans.

Te wystąpienia potwierdzają oczekiwania inwestorów, że na najbliższym posiedzeniu Federalnego Komitetu Otwartego Rynku pod koniec lipca, dojdzie od obniżki stóp procentowych przynajmniej o 25 pb.

"Fed obawia się ryzyka związanego z globalnym wzrostem i słabych inwestycji przemysłowych i biznesowych, dlatego uważa, że obniżka stóp jest odpowiednia" - powiedziała Michelle Girard, główna ekonomistka ds. USA w NatWest Markets.

Prezydent Donald Trump powiedział we wtorek, że nadal może nałożyć dodatkowe cła na chińskie towary o wartości 325 mld USD, jeśli tylko zechce. Trump dodał, że Chiny powinny kupić amerykańskie produkty rolne.

"Handel to bardzo ważna kwestia. (...) Mamy na rynku wiele niewiadomych, które zaprzątają obecnie głowy inwestorów" - powiedział Dave Campbell, dyrektor BOS z San Francisco.

Premier Chin Li Keqiang powiedział we wtorek, że rząd może rozważyć zastosowanie środków stymulacji gospodarczej, ponieważ krajowa gospodarka znajduje się pod oddziaływaniem wielu trudności i wyzwań", wraz ze spadkiem dynamiki wzrostu światowego PKB, napięciami w handlu i wzrostem protekcjonizmu.

Sekretarz skarbu USA Steven Mnuchin poinformował w poniedziałek, że może się wybrać wraz z przedstawicielem handlowym USA Robertem Lighthizerem w podróż do Pekinu, jeśli konsultacje telefoniczne w tym tygodniu będą produktywne. (PAP)