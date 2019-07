Warszawa, 17.07.2019 (ISBnews) - Szacowany wolumen sprzedaży gazu ziemnego grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) wyniósł 15,95 mld m3 w I półroczu 2019 r. wobec 15,35 mld m3 zanotowanych rok wcześniej, podało PGNiG. W samym II kw. sprzedaż wyniosła szacunkowo 6,05 mld m3 wobec 5,44 mld m3 rok wcześniej.



Wydobycie gazu ziemnego przez wyniosło 2,22 mld m3 w I półroczu br. (1,04 mld m3 w samym II kw.) wobec 2,26 mld m3 rok wcześniej według wstępnych szacunków, poinformowała spółka.



Wolumen importu do Polski gazu ziemnego wyniósł w I półroczu br. 7,38 mld m3 (3,71 mld m3 w samym II kw.) wobec 7,26 mld m3 rok wcześniej. Z kierunku wschodniego import wyniósł 3,98 m3 wobec 5,58 m3 rok wcześniej, podano także.



Wolumen dystrybucji gazów przez Polską Spółkę Gazownictwa w jednostkach naturalnych wyniósł w I półroczu 6,06 mld m3 wobec 6,36 mld m3 rok wcześniej.



Wolumen wydobycia ropy naftowej wyniósł w I półroczu br. 613,8 tys. ton wobec 672,7 tys. ton rok wcześniej. Z kolei wolumen sprzedaży 544,3 tys. ton wobec 723 tys. ton rok wcześniej.



Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł w tym okresie 23,01 PJ, wobec 23,46 PJ w okresie porównawczym.



"Na dzień 30 czerwca 2019 roku stan zapasów gazu należącego do PGNiG (obejmujący zapas obowiązkowy będący w gestii Ministra Energii) w podziemnych magazynach gazu wysokometanowego wynosił ok. 2,5 mld m3 gazu. Powyższy stan zapasów nie obejmuje wolumenu gazu ziemnego będącego w gestii Operatora Systemu Przesyłowego Gaz-System SA." - czytamy też w komunikacie.



Przedstawione informacje są szacunkowe i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną przedstawione w dniu 22 sierpnia 2019 roku podczas publikacji raportu okresowego, zastrzeżono.



PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.



(ISBnews)