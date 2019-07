Kurs akcji HM Inwest spadł o 0,87% na debiucie na rynku głównym GPW



Warszawa, 18.07.2019 (ISBnews) - Akcje spółki HM Inwest zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych. Na otwarciu kurs akcji spadł wobec ceny odniesienia o 0,87% i wyniósł 22,8 zł.

Ok. godz. 9:10 kurs wynosił nadal 22,8 zł.

Jest to 5. debiut na rynku głównym w 2019 roku i jednocześnie 4. przejście z NewConnect w tym roku.

HM Inwest to ogólnopolska firma deweloperska, realizująca inwestycje z segmentu budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego.

(ISBnews)