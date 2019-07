HM Inwest planuje emisję akcji w 2020 r., wypłacanie dywidendy od 2023 r.



Warszawa, 18.07.2019 (ISBnews) - HM Inwest planuje emisję nowych akcji na cele rozwojowe w przyszłym roku oraz wypłacanie dywidendy począwszy od 2023 r. (za 2022 r.), poinformował prezes Piotr Hofman.

"W przyszłym roku, w II kwartale, będziemy planować emisję nowych akcji. Obecnie jest to przejście techniczne z rynku NewConnect na rynek główny" - powiedział Hofman podczas debiutu spółki.

"Myślimy o 30% do 40%, to będzie nowa emisja" - dodał w rozmowie z dziennikarzami, pytany, ile procent udziałów spółka chce oddać w ramach emisji.

Poinformował, że pozyskane środki spółka przeznaczy na rozwój działalności deweloperskiej - zakup gruntów, co pozwoli przyspieszyć rozwój oraz "pewnie na rozwój fabryki [prefabrykatów], by była jedną z najlepiej zarządzanych w Polsce" - dodał w rozmowie z dziennikarzami.

"Jako zarząd planuję i chciałbym zrealizować taki ambitny cel, aby od 2022 r. [wypłata za 2022 r. w 2023 r.] wypłacać rok do roku dywidendę. Zyski mamy, chcemy się nimi dzielić z inwestorami. Ta dywidenda będzie planowana na poziomie ok. 40% rocznych zysków" - powiedział także prezes podczas wystąpienia na debiucie.

HM Inwest to ogólnopolska firma deweloperska, realizująca inwestycje z segmentu budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego.

(ISBnews)