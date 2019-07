Jak informują autorzy raportu, "hitem czerwcowych paragonów w sklepach małoformatowych (małe sklepy spożywcze do 40 mkw., średnie sklepy o powierzchni 41-100 mkw. i sklepy duże od 101 do 300 mkw. - PAP) były lody. Ich sprzedaż zarówno w ujęciu wartościowym, jak i w liczbie transakcji była ponad dwa razy wyższa niż w maju".

CEM i PIH wskazały, że w czerwcu 2019 r. lody pojawiały się na 9 proc. wszystkich paragonów w sklepach małoformatowych, natomiast napoje występowały aż na 30 proc. paragonów.

"W omawianym okresie liczba paragonów, na których pojawiły się napoje bezalkoholowe, wzrosła w porównaniu z chłodnym majem o 30 proc., przy czym w przypadku wody butelkowanej wzrost wyniósł ponad 60 proc." - czytamy w raporcie.

Według CMR i PIH, wraz ze wzrostem temperatur zwiększył się też popyt na piwo. "W czerwcu wydatki na tę kategorię były o 28 proc. wyższe niż w maju, przy czym największe wzrosty odnotowało piwo bezalkoholowe (wartość jego sprzedaży była ponad dwa razy wyższa niż w maju)" - podano. "Warto zauważyć, że w czerwcu warianty bez procentów odpowiadały już za ponad 5 proc. wartości sprzedaży piwa" - dodano.

Jak wskazano w badaniu, czerwcowe upały nie sprzyjały natomiast sprzedaży m.in. wódek. "Liczba paragonów z tą kategorią była o ponad 10 proc. niższa niż w maju) i słodyczy czekoladowych" - podano.

Z raportu wynika ponadto, że w czerwcu br. całkowita wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych była o 7,5 proc. wyższa niż w maju tego roku, natomiast liczba transakcji wzrosła w tym czasie o około 9 proc. "W porównaniu z czerwcem 2018 r. odnotowano wzrost obrotów w tym formacie placówek o 9,4 proc., choć liczba transakcji zwiększyła się w tym czasie tylko o 2 proc." - czytamy.

Według CMR i PIH, wyższe obroty sklepów w porównaniu z majem to zasługa rekordowo wysokich jak na czerwiec temperatur, które przełożyły się na większy popyt na lody, napoje czy piwo. "Do wysokiego wzrostu obrotów sklepów małoformatowych w ujęciu rok do roku przyczyniły się również rosnące ceny żywności" - dodano.

Centrum Monitorowania Rynku jest niezależną agencją badawczą specjalizującą się w pozyskiwaniu i analizach danych transakcyjnych ze sklepów detalicznych.

Polska Izba Handlu jest branżową izbą gospodarczą handlu detalicznego, zrzeszającą ok. 30 tys. sklepów, hurtowni spożywczych i drogeryjnych oraz firm usługowych. PIH działa na rynku od 1997 roku.