Na zamknięciu wtorkowej sesji WIG20 spadł o 0,28 proc. do poziomu 2.335,86 pkt., WIG spadł o 0,29 proc. do 60.750,64 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,49 proc. do 4.031,58 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,004 proc. do 11.965,06 pkt.

We wtorek przed sesją Santander Bank Polska poinformował, że w II kw. 2019 roku zysk netto spadł do 607,2 mln zł z 651,3 mln zł rok wcześniej i okazał się 13 proc. poniżej konsensusu. Zdaniem analityków, bank zaskoczył wysokością zawiązanych rezerw, szczególnie w segmencie detalicznym.

Bank zawiązał w II kwartale rezerwy 22 proc. wyższe od oczekiwanych. Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły 356,6 mln zł, a rynek oczekiwał tymczasem 291,8 mln zł. Odpisy w segmencie bankowości detalicznej wyniosły w II kwartale 2019 roku 246,5 mln zł.

Ze spółek z WIG 20 oprócz Santandera najbardziej zniżkowały akcje: Tauronu o 1,76 proc. i PGE o 1,71 proc.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, są: Orange – o 3,74 proc., Dino Polska – o 1,1 proc.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Eurocashu - spadek o 3,4 proc. i Quercus TFI – o 2,1 proc.

Ze spółek szerokiego rynku wzrosły akcje Elektrobudowy – o 8,0 proc. (PAP Biznes)