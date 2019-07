Asseco nabyło 51% udziałów w hiszpańskiej Tecsis obsługującej energetykę



Warszawa, 24.07.2019 (ISBnews) - Asseco International nabyło 51% udziałów w Tecsisa dostarczającego rozwiązania IT dla sektora energetycznego za 4,95 mln euro, podała spółka. Wartość transakcji może wzrosnąć maksymalnie do 7,96 mln euro - w zależności od wyników, wypracowanych przez hiszpańską spółkę w kolejnych latach.

"Asseco dysponuje obecnie nowoczesnym systemem bilingowym z rodziny Asseco Utility Management Solutions - AUMS, który spełnia najwyższe wymagania klientów i jest dostosowany do obowiązujących standardów projektowania architektury korporacyjnej. Dzięki dołączeniu Tecsisa, Grupa poszerzy swoje portfolio produktowe o natywne rozwiązanie chmurowe, które będzie rozwijane wspólnie z hiszpańskim zespołem. Docelowo chcemy stworzyć system, działający w oparciu o najlepsze funkcjonalności AUMS i Kommodo. Po akwizycji będziemy razem z Tecsisa zarządzać ponad czterdziestoma milionami punktów poboru energii elektrycznej i gazu na świecie" - powiedział wiceprezes Asseco Poland Paweł Piwowar, cytowany w komunikacie.

"Tecsisa stworzyła Kommodo - platformę chmurową i Big Data, zaprojektowaną specjalnie dla firm energetycznych i użyteczności publicznej. Z kolei Asseco posiada AUMS oraz wiedzę ekspercką wiodącego dostawcy oprogramowania dla przedsiębiorstw. Jest obecne w ponad 50 krajach i ma bardzo silną pozycję w segmencie utilities. To idealne połączenie, którego efektem będzie stworzenie oferty rozwiązań dostępnych w chmurze, skierowanej dla energetycznych i gazowniczych przedsiębiorstw na całym świecie. Dzięki modelowi Software as a Service będą one mogły osiągnąć wyższą sprawność operacyjną, a także obniżyć koszty działalności" - powiedział prezes Tecsisa Victor Ruiz, także cytowany w komunikacie.

Tecsisa dostarcza natywne aplikacje chmurowe i Big Data, działające na zaawansowanej technologicznie platformie Kommodo. Jest to flagowy produkt spółki, który działa m.in. we włoskiej grupie energetycznej Enel i został wdrożony w kilkunastu krajach, podano także.

Tecsisa działa w Hiszpanii, Meksyku, Gwatemali, Peru i Argentynie. Ponadto posiada perspektywy rozwoju na kolejnych rynkach, m.in. w Portugalii, Chile, Panamie, Kolumbii oraz USA, Australii i RPA. Tecsisa specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania dla producentów oraz sprzedawców energii elektrycznej. Dzięki tej transakcji Asseco wzmocni swoją międzynarodową pozycję w sektorze utility, a także poszerzy portfolio produktów.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Spółka jest notowana na GPW od 1998 roku. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.

(ISBnews)