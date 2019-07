Warszawa, 24.07.2019 (ISBnews) - Po wynikach I półrocza br. Orange Polska podtrzymuje prognozę, według której wartość wskaźnika EBITDAaL (EBITDA z uwzględnieniem kosztów leasingu) będzie w całym 2019 roku wyższa niż 2,8 mld zł, podał operator. Orange Polska podtrzymał także oczekiwania dotyczące wzrostu przychodów w tym roku.



"Zgodnie z raportem bieżącym 3/2019 opublikowanym w dniu 20 lutego 2019 roku, Grupa prognozuje, że wartość wskaźnika EBITDAaL (EBITDA z uwzględnieniem kosztów leasingu) będzie w 2019 roku wyższa niż 2,8 mld zł (wartość oszacowana przez grupę dla 2018 roku). Zarząd Orange Polska potwierdza powyższą prognozę na podstawie analizy wyników finansowych osiągniętych za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 roku" - czytamy w raporcie.



W I poł. 2019 r. zysk EBITDAaL wyniósł 1 353 mln zł i był wyższy o 3 mln zł r/r.



"Poziom tego zysku pomimo wzrostu przychodów prawie nie zmienił się w ujęciu rok do roku, co wynikało z niższej rentowności mixu przychodów, to jest: spadających wysokomarżowych przychodów z telefonii stacjonarnej i wzrostu przychodów ze sprzedaży sprzętu, usług IT i integracyjnych oraz odsprzedaży energii elektrycznej, które są niżej marżowe" - czytamy dalej w raporcie.



"Podtrzymujemy nasze całoroczne plany (guidance) dotyczące wzrostu przychodów oraz EBITDAaL" - napisał operator w prezentacji wynikowej.



Przychody (zgodnie ze standardem MSSF 16) w I połowie 2019 r. wyniosły 5 537 mln zł i były wyższe o 125 mln zł (+2,3%) w porównaniu do I połowy 2018 r.



Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.



