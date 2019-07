Orange: Powrót do dywidendy w 2021 prawdopodobny, ale zależy od ceny pasma 5G



Warszawa, 25.07.2019 (ISBnews) - Orange Polska ocenia, że powrót do dywidendy w 2021 roku jest coraz bardziej prawdopodobny, ale zależy od ostatecznej ceny za częstotliwość 5G, powiedział prezes Jean Francois Fallacher.

"Patrząc na tendencje rynkowe, jest coraz bardziej prawdopodobne, że wrócimy do dywidendy w 2021, ale decydująca będzie kwestia ostatecznej ceny za częstotliwość 5G" - powiedział Fallacher na spotkaniu z dziennikarzami.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)