Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,50 proc., do 27.133,11 pkt.

S&P 500 spadł o 0,53 proc., do 3.003,67 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w dół o 1,00 proc., do 8.238,54 pkt.

W przyszłym tygodniu w środę swoją decyzję ws. stóp procentowych ogłosi Fed. Rynki spodziewają się obniżki stóp procentowych o 25 pb., ale te nadzieje zaczynają słabnąć w sytuacji pojawiających się mocnych danych makroekonomicznych.

"Nasi klienci zastanawiają się co robić. (...) Z jednej strony, jeśli mieć na uwadze Fed i jego możliwą zmianę podejścia do polityki monetarnej, klienci odczuwają presję, by inwestować i uzyskać pewną stopę zwrotu, ale z drugiej strony obawiają się, że wartość akcji jest przeszacowana" - powiedziała Christine Hurtsellers, CEO Voya Investment Management.

Strateg rynku globalnego JP Morgan Jasslyn Yeo przewiduje, że w tym kwartale na rynkach akcji może mieć miejsce wyprzedaż. Według Yeo może być ona spowodowana korektą w dół prognoz wyników na przyszły rok.

„Uważamy, że może istnieć ryzyko, iż wyniki spółek pójdą w dół” - powiedziała Jasslyn Yeo.

Notowania Tesli spadły w czwartek ponad 14 proc. - producent samochodów elektrycznych podał, że w II kw. skorygowana strata na akcję wyniosła 1,12 USD wobec oczekiwanych 31 centów.

Akcje Facebooka spadły ponad 2 proc., oddając wcześniejsze zyski. Spółka w drugim kwartale zanotowała 1,99 USD zysku netto na akcję, a rynek spodziewał się zysku w wysokości 1,88 USD na akcję.

Dyrektor finansowy Facebooka David Wehner powiedział podczas telekonferencji z analitykami, że spółka spodziewa się stopniowego spadku przychodów. Spadek ten może nabierać tempa w czzwartym kwartale tego roku i w 2020 roku.

Walory Forda poszły w dół prawie 8 proc., bowiem koncern motoryzacyjny podał, że zysk na akcję w drugim kwartale wyniósł 28 centów vs konsensus rynkowy na poziomie 30 centów.

Po zakończeniu notowań swoje wyniki opublikują m.in. Amazon, Alphabet, Intel i Starbucks. (PAP Biznes)