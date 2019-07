GUS: Eksport w USD do Rosji wzrósł o 15,3% r: r w 2018 r.



Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - Eksport polskich towarów do Rosji wzrósł o 15,3% r/r do 8 mld USD w 2018 roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując ostateczne dane.

Liczony w euro, polski eksport do Rosji wzrósł o 9,5% do 6,8 mld euro, podano w komunikacie.

"Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi - 724 mld zł, w tym z UE - 680,4 mld zł, wobec odpowiednio 672,6 mld zł, w tym z UE 631,8 mld zł w 2017 r." - czytamy w komunikacie.

Import z Rosji w 2018 r. wzrósł o 31,2% do 19,2 mld USD (w euro odnotowano wzrost o 24,3% do 16,3 mld euro).

(ISBnews)