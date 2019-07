InPost rozbudowuje centralną sortownię w Piotrkowie o 3 tys. m2



Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - InPost rozbudowuje centralną sortownię w parku magazynowym P3 Piotrków o ponad 3 000 m2, podała spółka. To kolejna inwestycja InPost w infrastrukturę - firma jeszcze w tym roku uruchomi dwie sortownie w nowych parkach logistycznych - 7R Park Sosnowiec oraz 7R Park Warszawa, a także nowoczesny obiekt w parku logistycznym MLP Poznań West.

InPost jest obecny w parku P3 Piotrków od 2009 r. Po rozbudowie będzie miał do dyspozycji 80 doków oraz 7 bram z poziomu "0". Powiększenie powierzchni umożliwi też zainstalowanie trzeciego sortera. Dzięki temu wolumeny obsługiwanych przesyłek oraz zatrudnienie zwiększą się o 20%, podano.

"Bardzo intensywnie rozwijamy naszą infrastrukturę - nie tylko w ramach nowych lokalizacji Paczkomatów InPost. Nowoczesne zaplecze logistyczne sprawia, że jako jeden z niewielu operatorów tak stabilnie możemy dostarczać przesyłki w trybie D+1. Trzy nowe sortownie oraz istotna rozbudowa naszego hubu centralnego są odpowiedzią na lawinowo zwiększające się wolumeny obsługiwanych przesyłek. Mocno inwestujemy też w technologie, aplikacje mobilne, flotę samochodów elektrycznych i oferujemy nowatorskie usługi - takie jak BankoPaczkomat czy dostawę zakupów spożywczych. To właśnie dlatego klienci coraz częściej wskazują InPost jako najlepszego operatora na polskim rynku" - powiedział prezes InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

"Dynamika wzrostów na rynku usług kurierskich przerasta prognozy i nawet najbardziej optymistyczne założenia. W dużej mierze jest to konsekwencja rozwoju sprzedaży e-commerce. Dodatkowo, usługa Paczkomatów, bardzo popularna wśród kupujących przez internet, przekłada się na potrzeby w zakresie infrastruktury budynkowej firmy InPost. Rozbudowa centralnej sortowni jest tego naturalną konsekwencją" - dodała dyrektor działu powierzchni przemysłowych i logistycznych Cushman & Wakefield Joanna Sinkiewicz.

P3 Piotrków to jeden z największych parków magazynowych, zlokalizowanych w rejonie Polski Centralnej. Inwestycja obejmująca 120 ha docelowo oferować będzie 500 000 m2 powierzchni użytkowej. P3 Piotrków położony jest w Woli Bykowskiej, w pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego, przy planowanym węźle łączącym autostradę A1 / trasę europejską E75 oraz drodze ekspresowej S8. Inwestycja jest dostosowana do potrzeb logistyki, handlu oraz lekkiej produkcji, wskazano.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka była notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 do 2017 roku.

(ISBnews)