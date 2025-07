Aż 5 dodatkowych dni wolnych od pracy

Wakacje są już na półmetku, ale w wielu zakładach pracy nadal pojawiają się problemy dotyczące wykorzystania urlopów wypoczynkowych. Nie jest rzadkością to, że pierwotne plany pracowników się zmieniają i chcieliby oni zmienić termin urlopu, który został już wpisany do zakładowego planu, ale bywa i tak, że pracownik skorzystał już z wypoczynku, a po powrocie do pracy w jego życiu wystąpił jakaś nagła sytuacja, która wymaga jego osobistego zaangażowania i nie pozwala mu na świadczenie pracy zgodnie z harmonogramem. W takich przypadkach ponowne skorzystanie z urlopu może okazać się problemem, a pracodawca może nie wyrazić zgody na udzielenie urlopu wypoczynkowego, bo w tym okresie korzystają już z niego inni pracownicy. Jakie możliwości ma w takim przypadku pracownik? Jedną z nich jest skorzystanie z urlopu opiekuńczego. Przysługuje on pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego w wymiarze 5 dni, w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Za członka rodziny uważa się w tym wypadku syna, córkę, matkę, ojca lub małżonka.

Pracodawca musi każdemu udzielić tego wolnego

Urlopu opiekuńczego pracodawca udziela w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Może on zostać udzielony jedynie na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z niego. We wniosku pracownik musi wskazać imię i nazwisko osoby, która wymaga jego opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych, przyczynę konieczności zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia przez pracownika oraz w przypadku członka rodziny – stopień pokrewieństwa z pracownikiem lub w przypadku osoby niebędącej członkiem rodziny – adres zamieszkania tej osoby.

Określone przez ustawodawcę wymagania nie są szczególnie restrykcyjne i pracownik może je łatwo spełnić, szczególnie że na gruncie obowiązujących przepisów pracodawca nie ma możliwości zweryfikowania okoliczności wskazanych we wniosku i musi w tym zakresie polegać jedynie na złożonym oświadczeniu.

Oznacza to, że w praktyce pracownik może łatwo zyskać 5 dni wolnych od pracy informując pracodawcę o swojej nieobecności jedynie z jednodniowym wyprzedzeniem.