Medinice pozyskało 7,4 mln zł na rozwój innowacyjnych technologii medycznych



Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Medinice pozyskało w ofercie prywatnej akcji 7,4 mln zł, podała spółka. Inwestorom zaoferowano 986 667 szt. akcji. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój innowacyjnych technologii medycznych z obszaru kardiologii i kardiochirurgii.

"Oferta Medinice spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów. Zainteresowanie było większe niż liczba akcji oferowanych w ramach kapitału docelowego. Tym bardziej cieszy nas fakt, że do grona akcjonariuszy spółki dołączyły renomowane fundusze inwestycyjne. Udane podwyższenie kapitału przybliżyło nas do przejścia na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Będziemy dążyli do tego, aby w ciągu kilku kwartałów rozpocząć przygotowania do przeniesienia na główny rynek GPW" - powiedział prezes Sanjeev Choudhary, cytowany w komunikacie.

Środki pozyskane od inwestorów zostaną przeznaczone na rozwój innowacyjnych technologii medycznych z obszaru kardiologii i kardiochirurgii. W portfolio spółki znajduje się obecnie 12 projektów z obszaru interwencyjnej kardiologii i kardiochirurgii. Łącznie Medinice posiada blisko 40 patentów i zgłoszeń patentowych w Polsce, Europie, Stanach Zjednoczonych oraz na pozostałych największych globalnych rynkach, przypomniano.

"Największą uwagę będziemy skupiali na naszych trzech priorytetowych projektach: elektrodzie MiniMax, krioaplikatorze CoolCryo oraz opasce uciskowej PacePress. W projektach MiniMax i CoolCryo w najbliższych kwartałach przeprowadzimy badania przedkliniczne na zwierzętach. Po ukończeniu z sukcesem tego etapu wartość naszych projektów wyraźnie wzrośnie. Z kolei w projekcie PacePress pozyskane z emisji środki pozwolą na sfinansowanie badań klinicznych, co umożliwi podjęcie kolejnych kroków w kierunku jego komercjalizacji" - dodał Choudhary.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Zespół tworzą profesjonaliści z obszaru medycyny, badań klinicznych, prawa (w szczególności własności intelektualnej) oraz finansów. Spółka zadebiutowała we wrześniu 2018 r. na rynku na NewConnect.

(ISBnews)