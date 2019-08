"Wprowadzenie telefonu 5G do oferty Play związane jest z dynamicznym rozwojem sieci, która korzystając z najnowszych rozwiązań mobilnych, nieustannie udoskonala swoje usługi. Nie tak dawno Play uruchomiło sieć 5G Ready, która umożliwia najwyższą prędkość transmisji danych we własnej sieci, co potwierdzają niezależne rankingi speedtest.pl. Obecnie operator przygotowuje się do komercyjnego uruchomienia usługi 5G. W tym celu prowadzi testy w Toruniu, aby wypracować i zapewnić jak najlepsze rozwiązania dla swoich klientów" - czytamy w komunikacie.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.

