Udział dywidendy Asseco BS w zysku netto za 2019 r. może wzrosnąć



Warszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - Udział dywidendy w zysku netto Asseco Business Solutions (ABS) w przyszłym roku powinien być wyższy niż w dwóch ostatnich latach, poinformował członek zarządu spółki, dyrektor finansowy Mariusz Lizon.

"Za wcześnie mówić o planach dywidendy z zysku za 2019 rok, skoro dopiero wypłaciliśmy dywidendę za rok 2018, ale jeśli w ciągu trzech miesięcy po wypłacie jesteśmy w stanie zejść z zadłużeniem do zera to pokazuje, że nie mamy problemów płynnościowych" - powiedział Lizon na konferencji prasowej.

Dyrektor finansowy ABS zapowiedział, że w związku z tym dywidenda w kolejnym roku może wrócić do poziomu z lat wcześniejszych, po tym jak z zysku za lata 2017-2018 do akcjonariuszy trafiała procentowo nieco mniejsza część zysku netto.

Z zysku za 2018 rok spółka wypłaciła 50,1 mln zł dywidendy, co stanowiło 80% zysku, a z zysku za 2017 rok - 43,4 mln zł dywidendy (91,7% zysku). Wcześniej, z zysku za lata 2012-2016, spółka wypłacała praktycznie całość zysku netto w formie dywidendy.

Łącznie w latach 2008-2018 spółka wypłacała dywidendę 11 razy z rzędu, a jej całkowita kwota wyniosłą 352,2 mln zł, w porównaniu do 388,2 mln zł zysku netto wypracowanego w tym okresie.

W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r., a jej skonsolidowane przychody wyniosły 254,7 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)