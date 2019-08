Warszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odnotował 4,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 5,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 8,63 mln zł wobec 14,39 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 299,71 mln zł w 2019 r. wobec 276,22 mln zł rok wcześniej.



"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku odnotowały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego 9-proc. wzrost. Wzrostowi sprzedaży towarzyszył utrzymujący się wysoki poziom marży brutto ze sprzedaży na poziomie 10,8%, co po pokryciu kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu, które uległy zmniejszeniu w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 12%, uzyskując poziom 21 520 tys. zł pozwoliło grupie kapitałowej Mostostal Zabrze na zamknięcie I półrocza 2019 roku rentownością netto na poziomie 1,6%" - czytamy w raporcie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 21,64 mln zł wobec 3,4 mln zł zysku rok wcześniej.



Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2018 r. miał 613 mln zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)