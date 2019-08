IMC osiągnął rekordowy poziom 6,3 t: ha wydajności zbiorów pszenicy ozimej



Warszawa, 06.08.2019 (ISBnews) - Grupa rolnicza IMC zakończyła w ubiegłym tygodniu zbiory pszenicy ozimej. Wydajność osiągnęła poziom 6,3 t/ha, co jest najlepszym wynikiem w całej historii upraw tego zboża w gospodarstwach należących do spółki, podano w komunikacie.

"W tym sezonie w gospodarstwach IMC zebrano 82,3 tys. ton pszenicy z powierzchni 13,1 tys. ha. To najlepszy wynik w 12-letniej historii działalności firmy. Wydajność zboża okazała się o 11% lepsza niż w rekordowym 2017 r i 15% wyższa niż przed rokiem. Wynik był również o 55% lepsza niż średnia krajowa (według danych ukraińskiego ministerstwa polityki rolnej i żywności na koniec lipca średnia wydajność pszenicy ozimej wynosiła 4,04 t/ha)" - czytamy w komunikacie.

"W osiągnięciu tych doskonałych wyników pomógł nam szereg czynników. Siew pszenicy jesienią 2018 r. był zrealizowany w optymalnym terminie pod kątem agrotechnicznym. Właściwa okazała się również głębokość siewu. Te aspekty w połączeniu ze sprzyjającymi warunkami pogodowymi (długa, ciepła jesień) pozwoliły uzyskać dobre wzejście pszenicy i uprawy rozpoczęły zimę we właściwym stanie na całej powierzchni zasiewu. Rozwojowi pszenicy sprzyjała również umiarkowania ciepła i wilgotna wiosna. Z kolei naniesione w odpowiednim czasie środki ochronne, odżywianie i inne zabiegi technologiczne pozwoliły zminimalizować negatywny wpływ czerwcowych upałów" – skomentował dyrektor operacyjny IMC Aleksander Wierżihowskij, cytowany w komunikacie.

IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

