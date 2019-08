Alior bliski pilotażu Platformy CASH; dla Bancovo rozważa inwestora



Warszawa, 06.08.2019 (ISBnews) - Alior Bank ocenia, że w jest w stanie "na dniach" uruchomić pilotaż Platformy CASH u klientów Grupy PZU, poinformował prezes Krzysztof Bachta. Z kolei dla dalszego rozwoju projektu Bancovo rozważane są różne opcje właścicielskie.

"Platforma CASH - tu jesteśmy w zasadzie na dniach od uruchomienia pilotażu w Grupie PZU. U pierwszych klientów PZU S.A i PZU Życie będzie to uruchomione, żeby przetestować procesy" - powiedział Bachta podczas konferencji prasowej.

Natomiast w odniesieniu do Bancovo prezes wskazał, że bank kontynuuje ten projekt, ale pomóc mu może włączenie dodatkowego inwestora lub inwestorów.

"Od strony technologicznej jest to gotowe i działa dobrze. Od strony przyspieszenia rozwoju byłoby warto, by więcej dużych banków przystąpiło do tej platformy. Natomiast rozmawiając z innymi bankami napotykaliśmy komentarz, że 'z chęcią byśmy przystąpili, gdybyśmy byli udziałowcem.Stąd rozważamy różne opcje właścicielskie, jednego inwestora czy też większą liczbę banków, natomiast za wcześnie by powiedzieć, na której opcji się skończy. Na pewno z punktu widzenia potrzeb, jest potrzebny duży marketing, żeby to uruchomić. Widzimy, że ten marketing przynosi efekty" - kontynuował.

"Osiągamy obiektywnie dobre wyniki, stąd podzielenie tej inwestycji z kimś, kto by również w nią uwierzył, by nam pomogło. Niezależnie od tego kontynuujemy ten projekt" - podsumował Bachta.

Bancovo to pierwsza w Polsce platforma kredytowa, która skupia banki i firmy pożyczkowe. Dzięki takiej agregacji klienci Bancovo otrzymują spersonalizowane oferty różnych kredytów i pożyczek, w jednym miejscu i czasie. Jest marką należąca do NewCommerce Services, spółki, której właścicielem jest Alior Bank.

W marcu PZU podało, że we współpracy z Alior Bankiem uruchomi nową platformę pożyczkową CASH opartą o technologię serwisu bancovo.pl na przełomie III/IV kwartału tego roku. Projekt CASH zakłada, że każdy pracownik związany ze swoim pracodawcą umową o pracę i posiadający zdolność kredytową będzie mógł wystąpić o niskooprocentowaną pożyczkę. Wystarczy, że pracodawca dołączy do platformy CASH.

Platforma CASH to rozwiązanie oparte o technologię serwisu bancovo.pl. Proces wnioskowania i uruchamiania pożyczki z perspektywy klienta jest w pełni zdalny. Spłata rat odbywa się automatycznie z wynagrodzenia.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

(ISBnews)