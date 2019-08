Przychody Grupy Redan spadły o 22% r: r do ok. 38 mln zł w lipcu



Warszawa, 07.08.2019 (ISBnews) - Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan w lipcu 2019 r. wyniosła ok. 38 mln zł i była niższa o 22% r/r, podała spółka. W ujęciu narastającym sprzedaż Grupy Redan wyniosła ok. 278 mln zł i była niższa o ok. 14% r/r.

"Na rynku modowym sprzedaż towarów w lipcu 2019 r. wyniosła ok. 20 mln zł i była niższa o ok. 12%, porównując do lipca poprzedniego roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sektora modowego wyniosła ok. 132 mln zł i była ok. 1% wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku" - czytamy w komunikacie.

Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce oraz na Ukrainie w lipcu 2019 r. wyniosły 2,5 mln zł, co oznacza spadek o 15% w stosunku do lipca 2018 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepów internetowych Top Secret wyniosła 19,5 mln zł i była 3% wyższa niż w tożsamym okresie roku poprzedniego, wskazano również.

"W 2018 r. dostępność towarów wakacyjnych dla sklepów i e-commerce była większe niż w roku bieżącym w wyniku nieco wyższego zamówienia oraz niewykonania planów sprzedaży na rynkach zagranicznych. To przełożyło się na wyższe poziomy sprzedaży w lipcu ubiegłego roku, jednak w końcowym rozrachunku spowodowało to wyższy poziom towarów, które pozostały niesprzedane na koniec sezonu. Dlatego w roku bieżącym wielkość zamówienia została zredukowana. To jednak spowodowało zmniejszenie poziomu sprzedaży w roku bieżącym" - podkreślono.

Powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec lipca 2019 wyniosła 37,2 tys. m2, tj. była o 3% wyższa niż w tym samym momencie 2018 r.

W segmencie dyskontowym poziom sprzedaży towarów w lipcu 2019 r. wyniósł ok. 18 mln zł, co oznacza spadek o 30% w porównaniu do lipca roku poprzedniego. W ujęciu narastającym sprzedaż sektora dyskontowego wyniosła ok. 146 mln zł i była niższa o ok. 24% w porównaniu do sprzedaży w tożsamym okresie roku poprzedniego, podano.

"Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklep internetowy www.txm24.pl w lipcu 2019 wyniosły ok. 0,5 mln zł, co oznacza wzrost o 23% w stosunku do lipca 2018 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż dyskontowego sklepu internetowego wyniosła ok. 3,5 mln zł i była niższa o ok. 13% w porównaniu do sprzedaży w tożsamym okresie roku poprzedniego" - czytamy dalej.

Sieć TXM na koniec lipca składała się z 292 sklepów własnych o łącznej powierzchni 72,7 tys. m2, która była o ok. 30% niższa niż na koniec lipca 2018.

Powierzchnia całej sieci sprzedaży Grupy Redan na koniec lipca 2019 wyniosła 109,9 tys. m2, co oznacza spadek o ok. 22% w odniesieniu do lipca 2018.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r.

(ISBnews)