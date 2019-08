RN Pfleiderer Group rozważa ponowne delegowanie Z. Prokopowicza na p.o. prezesa



Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Pfleiderer Group rozważa ponowne delegowanie jej przewodniczącego Zbigniewa Prokopowicza do czasowego pełnienia obowiązków prezesa zarządu na maksymalnie 3 miesiące, podała spółka.

"Z uwagi na wyjątkowe okoliczności spowodowane wydłużającą się procedurą wyboru nowego prezesa zarządu spółki i wysokim prawdopodobieństwem, że taki wybór nie zostanie dokonany do 31 sierpnia 2019 r. (tj. końca terminu na który pan Zbigniew Prokopowicz został delegowany do czasowego pełnienia obowiązków prezesa zarządu spółki), rada nadzorcza spółki rozważa ponowne delegowanie pana Zbigniewa Prokopowicza, przewodniczącego rady nadzorczej spółki, do czasowego pełnienia obowiązków prezesa zarządu spółki na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, przy czym okres ten będzie mógł ulec skróceniu w przypadku wcześniejszego powołania przez radę nadzorczą nowego prezesa zarządu spółki" - czytamy w komunikacie.

21 maja br. spółka informowała, że przewodniczący rady nadzorczej Pfleiderer Group Zbigniew Prokopowicz przejmie czasowo obowiązki prezesa spółki - od 1 czerwca 2019 r. do chwili powołania nowego prezesa, ale nie dłużej niż do 31 sierpnia 2019 r.

Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,1 mld euro w 2018 r.

(ISBnews)