QubicGames miał 1,99 mln zł zysku netto, 0,03 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.



Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - QubicGames odnotował 1,99 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2019 r. wobec 0,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,03 mln zł wobec 0,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,11 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 1,22 mln zł rok wcześniej.

"Do końca lipca sprzedaliśmy ponad 1 300 000 gier na Nintendo Switch. Jednocześnie spółka rozpoczęła dynamiczny rozwój zespołu odpowiedzialnego za pozyskiwanie, portowanie i wydawanie gier, co umożliwi w przyszłości pozyskanie i wydanie bardziej rozpoznawalnych tytułów mających dużo większy potencjał rynkowy w przyszłości. Pierwszą z takich gier jest Epistory - Typing Chronicles, która w serwisie Steam ma ponad 2 200 opinii graczy, z czego 95% pozytywnych " - powiedział prezes Jakub Pieczykolan, cytowany w komunikacie.

QubicGames zapowiedział, że liczba wydanych w 2019 r. gier może sięgnąć 24, a w roku 2020 przekroczyć 30. W poprzednim miesiącu QubicGames podpisał ramową umowę na porting i wydanie na Nintendo Swich portfela tytułów z portfolio Vivid Games, a kolejne umowy są procedowane. Wymierne efekty przynosi również działalność inwestycyjna QubicGames. Aktualizacja wartości udziałów w firmie SONKA, sprawiła, że zysk netto QubicGames w drugim kwartale wyniósł prawie 2 mln zł.

"Posiadamy w naszym portfelu również udziały w innych firmach, które są w drodze na NewConnect, choćby Noobz from Poland, który wczoraj ogłosił, że do końca roku zamierza zadebiutować na NewConnect. Wszystkie nasze dotychczasowe inwestycje były udane, dlatego z uwagą śledzimy rynek i dokonujemy kolejnych" - dodał prezes.

W I-II kw. 2019 r. spółka miała 2,79 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 0,54 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4,29 mln zł w porównaniu z 1,8 mln zł rok wcześniej.



QubicGames S.A. jest studiem deweloperskim, które zostało założone w 2004 r. Do 2012 r. spółka realizowała głównie gry na konsole Nintendo, a od 2014 r. zajmuje się także produkcjami na platformy iOS/Android, Sony PS4 i PS Vita, a także komputery PC/Mac. Spółka jest notowana na NewConnect od 2016 r.

(ISBnews)