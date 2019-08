„Złoty nie miał najlepszej passy w ostatnim czasie. Niemniej, moim zdaniem, powoli wchodzimy w krótkim terminie w obszar niedowartościowania naszej waluty” – powiedział PAP Biznes główny ekonomista XTB Przemysław Kwiecień.

W jego opinii, ze względu na to, że czwartek jest dniem wolnym od pracy w Polsce, może dojść do silniejszych ruchów na EUR/PLN.

„Doświadczenie podpowiada, że gdy nasz rynek walutowy nie pracuje, to obrót - skoncentrowany głównie na londyńskich dealing roomach - niejednokrotnie prowadzi do sporej zmienności, dlatego nie zdziwiłbym się, gdyby w czwartek złoty podążył ku poziomowi 4,40” – spodziewa się Przemysław Kwiecień.

Jego zdaniem, w dłuższej perspektywie złoty może się umacniać wobec euro.

„W obliczu skali i tempa spowolnienia gospodarczego w Europie nie spodziewam się, żeby euro miało istotny potencjał do umacniania się wobec dolara. Uważam, że co najmniej do rozpoczęcia programu QE przez EBC EUR/USD będzie wahać się w przedziale 1,11-1,12” – wskazał ekonomista XTB.

W trakcie środowych notowań na rynek napłynął szereg odczytów z rynków bazowych i rynku krajowego.

Na początku sesji inwestorzy poznali odczyt PKB dla niemieckiej gospodarki za II kwartał – według danych Urzędu Statystycznego w Wiesbaden PKB spadł o 0,1 proc. kdk, co było zgodne z konsensusem.

GUS podał w szacunku flash, że PKB w II kw. 2019 wzrósł o 4,4 proc. rdr wobec konsensusu zakładającego 4,5 proc. i wobec wzrostu o 4,7 proc. w I kw. 2019. Inflacja w lipcu wyniosła rdr 2,9 proc. wobec odczytu flash 2,9 proc. i po 2,6 proc. w czerwcu.

Ponadto GUS opublikował dane na temat deficytu w obrotach towarowych handlu zagranicznego po czerwcu 2019 r., który wyniósł 0,2 mld euro.

Od początku sesji złoty osłabiał się wobec euro – na początku sesji kurs EUR/PLN wynosił ok. 4,335 (godz. 8.00), a pod koniec europejskiej części notowań (ok. godz. 15.00) cena pary wynosiła już nieco ponad 4,36. Tej skali ruch cenowy wystąpił poprzednio na rynku 1 lutego.

RYNEK DŁUGU

Środowe notowania na rynku polskich SPW zdominowały wyraźne spadki rentowności, głównie na środku i końcu krzywej. Dochodowość 10-letnich SPW kolejny dzień z rzędu ustanawiała historyczne minimum, spadając o ok. 6 pb do ok. 1,78 proc.

„To, co widzimy przestaje być ruchem fundamentalnym, lecz wygląda na spekulację, związaną z zachowaniami na rynkach bazowych, ale także w Polsce. W mojej ocenie, rentowności polskich SPW mogą zejść jeszcze delikatnie niżej” – powiedział PAP Biznes główny ekonomista XTB Przemysław Kwiecień.

Na rynkach bazowych rentowność amerykańskich 10-latek wyniosła 1,618 proc., a niemieckich -0,636 proc.

środa środa wtorek 15.09 9.40 15.22 EUR/PLN 4,3636 4,3420 4,3460 USD/PLN 3,9046 3,8830 3,8747 CHF/PLN 4,0150 3,9860 4,0068 EUR/USD 1,1173 1,1180 1,1216 PS0721 1,49 1,50 1,50 PS1024 1,64 1,69 1,69 DS1029 1,78 1,84 1,85

