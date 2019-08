Co zrobić z mieszkaniem i kredytem, gdy rozstajemy się z partnerem czy współmałżonkiem

Źródło: MarketNews24

Gdy dochodzi do rozwodu można podzielić majątek.źródło: ShutterStock

Bierzemy często kredyty hipoteczne będąc w związku małżeńskim. Gdy dochodzi do rozwodu, gdy pary się rozpadają, można podzielić majątek. Jednak oboje małżonkowie są nadal wpisani do umowy kredytowej. To też jest ryzykowne.