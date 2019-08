Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 wzrósł o 1,9 proc. do 2.102,23 pkt., WIG zwyżkował o 1,5 proc. do 56.035,15 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,6 proc. do 3.778,54 pkt., a sWIG80 zyskał 0,4 proc. do 11.616,48 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 635 mln zł, z czego 557 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Poniedziałkowe notowania WIG20 rozpoczął 14 pkt. nad kreską, po czym indeks sukcesywnie zyskiwał, zbliżając się do poziomu 2.100 pkt. Po przebiciu tego oporu około godz. 13.20 notowania skoczyły w górę o blisko 10 pkt. W drugiej połowie sesji indeks utrzymywał się w okolicy 2.108 pkt., jednak dzień zamknął ze wzrostem o 1,9 proc. na 2.102 pkt.

Inwestorzy pozytywnie przyjęli komentarze ministra finansów Niemiec - Olafa Scholza - który zasugerował, że w przypadku kryzysu Niemcy mogą wydać dodatkowe 55 miliardów dolarów (50 mld euro) aby "doładować" gospodarkę. To pierwsza deklaracja o możliwym fiskalnym symulowaniu gospodarki po tym, jak PKB Niemiec spadł w II kw. o 0,1 proc., po wzroście w I kw. o 0,4 proc.

Amerykańskie indeksy rosły na otwarciu i około godz. 17.05 były na 1 proc. plusach.

DAX i CAC 40 zyskiwały 1,3 proc., Euro Stoxx 50 rósł 1,2 proc., a FTSE 100 szedł w górę o 1 proc.

W gronie spółek z WIG20 najmocniej rosły notowania mBanku - o 4,6 proc., Cyfrowego Polsatu - o 4,6 proc., KGHM - o 4 proc. i JSW - o 3,9 proc.

Na dobre wyniki JSW liczy wiceminister energii Adam Gawęda. Ocenił, że w drugim półroczu największe spółki węglowe, JSW i PGG, powinny nadrobić to, czego nie zrealizowały w pierwszej połowie roku.

"Pierwsze półrocze w branży nie należało do takich, w którym moglibyśmy rzeczywiście być ze wszystkich działań bardzo, ale to bardzo zadowoleni. Należy naprawdę bardzo dużo popracować, żeby to tym drugim półroczem nadrobić" - powiedział w poniedziałek dziennikarzom wiceminister w Katowicach.

"Jastrzębska Spółka Węglowa robi to z dobrym efektem - uruchomiono kolejne cztery ściany, które pozwalają sądzić, że JSW dobrym wynikiem zakończy ten rok" - dodał.

Kurs CD Projekt poszedł w górę o 2 proc. i ustanowił nowe maksimum.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniają się akcje Getin Noble Bank – spadek o 10,5 proc.

Notowania GNB zostały wznowione na poniedziałkowej sesji. 14 sierpnia po sesji bank podał, że proces poszukiwania inwestora zakończył się fiaskiem – 16 sierpnia przez całą sesję notowania GNB były zawieszone.

Cena Kernela spadła o 5,4 proc. WIG-spożywczy stracił 3 proc., z czego 90 proc. obrotu stanowił handel akcjami Kernela.

Przed otwarciem poniedziałkowej sesji agencja Bloomberg poinformowała, że analityk DM mBanku Jakub Szkopek obniżył rekomendację dla akcji Kernel Holding z „kupuj” do „redukuj”, zmniejszając cenę docelową dla walorów spółki z 58,63 zł do 42,70 zł.

Kurs Prairie Mining poszedł w górę o 28 proc. po tym, jak na rynek dotarły informacje, że zarząd JSW nadal prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia spółki.

JSW od wielu miesięcy prowadzi rozmowy z australijską spółką na temat potencjalnego przejęcia jej projektów górniczych: Dębieńsko na Śląsku oraz Jan Karski na Lubelszczyźnie. Wiceminister energii Adam Gawęda zapewnił w poniedziałek w Katowicach, że nowy zarząd JSW kontynuuje te rozmowy. Potrzebna jest jednak - jak mówił - "koncepcja prawnego opakowania tego, aby było to korzystne dla JSW i dla Skarbu Państwa". (PAP Biznes)