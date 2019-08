"Backstop to ubezpieczenie, by uniknąć twardej granicy na wyspie irlandzkiej dopóki nie zostanie znaleziona alternatywa. Ci, którzy są przeciwko i nie proponują alternatywnych rozwiązań w rzeczywistości popierają przywrócenie granicy. Nawet jeśli tego nie przyznają" - napisał we wtorek na Twitterze Tusk.

W poniedziałek wieczorem Johnson napisał do przewodniczącego Rady Europejskiej, że chciałby zastąpienia backstopu zobowiązaniem do wprowadzenia alternatywnych rozwiązań przed końcem okresu przejściowego. Nie wskazał jednak jak miałyby one wyglądać.