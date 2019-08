"W lipcu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie wobec zarejestrowanej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich spółki Nautilius Investment, właściciela platformy inwestycyjnej Omega Best" - dowiedział się "Puls Biznesu". Jak pisze gazeta, "urząd sprawdza, czy spółka stosowała praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, polegające na założeniu, prowadzeniu i propagowaniu systemu promocyjnego typu piramida, określonego w art. 7 pkt. 14 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym". "W uproszczeniu tzw. piramida finansowa to struktura, gdzie zyski osób należących do danego systemu zależne są od wpłat kolejnych do nich dołączających, a nie od sprzedaży lub konsumpcji oferowanych produktów" - dodaje "PB".

"Z dokumentów, do których dotarła redakcja wynika, że przez UOKiK zanim sam wszczął postępowanie, poinformował Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) o możliwości popełnienia przestępstwa m.in. przez twórców Omegi - Bartosza Nafalskiego i Łukasza Bożka" - podaje dziennik.

