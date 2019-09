Według informacji przekazanych przez NHC, o 5 rano miejscowego czasu (o 11:00 czasu polskiego) Dorian znajdował się ok. 110 kilometrów na wschód od wyspy Wielkie Abaco w północnej części archipelagu i 410 kilometrów na wschód od West Palm Beach na Florydzie. Huragan kategorii 4 posuwa się w kierunku zachodnim z prędkością 13 km/godz., co oznacza, że jeszcze w niedzielę powinien dotrzeć do wyspy Wielkie Abaco.

Dorian, początkowo będący burzą tropikalną, w środę został sklasyfikowany jako huragan 1 - najniższej - kategorii, zaś w piątek stał się huraganem czwartej kategorii w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona. Tworzące go wiatry osiągają prędkość do 240 km/godz. Po przejściu nad wyspami Bahama huragan prawdopodobnie podąży w stronę Florydy. Przewiduje się, że wiatr z ogromną siłą uderzy w ten stan w nocy z poniedziałku na wtorek.

Z powodu zbliżającego się huraganu prezydent USA Donald Trump odwołał w ostatniej chwili przyjazd do Polski na uroczystości z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zamiast niego do Warszawy przybył wiceprezydent Mike Pence, natomiast wizyta prezydenta odbędzie się w innym terminie.

