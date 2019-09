Ultimate Games: Koszty gry 'Ultimate Fishing Simulator' na VR już się zwróciły



Warszawa, 02.09.2019 (ISBnews) - Koszty gry "Ultimate Fishing Simulator" na urządzenia VR wraz z dodatkami DLC zwróciły się w ciągu 3 godzin od premiery, która miała miejsce 30 sierpnia br. o godzinie 9:00 (w formule wczesnego dostępu), podał Ultimate Games.

"'Ultimate Fishing Simulator VR' to pierwsza premiera w grupie PlayWay na urządzenia VR. Gra należy do Ultimate Games i została wykonana przez wewnętrzny zespół Bit Golem. Największymi rynkami sprzedaży dla "UFS VR" są Japonia, Stany Zjednoczone i Chiny, podano.

"Dobra sprzedaż 'Ultimate Fishing Simulator VR' spowodowała, że podjęliśmy decyzję o przyśpieszeniu prac nad budową własnego działu VR i wydawnictwem kolejnych gier na tej platformie. Zakładamy, że największe sukcesy sprzedażowe będą miały nasze symulatory" - powiedział CEO Ultimate Games Mateusz Zawadzki, cytowany w komunikacie.

Przejście "UFS VR" z fazy wczesnego dostępu do wersji pełnej planowane jest do końca 2019 r. Szacowna sprzedaż w wersji pełnej w pierwszych dniach sprzedaży powinna być na wysokim poziomie, podsumowano.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka zadebiutowała na NewConnect w czerwcu 2018 r., zaś od lipca 2019 r. jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)