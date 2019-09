Comarch prowadzi działania przygotowawcze do budowy data center w USA



Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - Comarch prowadzi działania przygotowawcze do budowy data center w USA, poinformował wiceprezes Konrad Tarański.

"Grupa prowadzi działania przygotowawcze do budowy data center w USA. Trwa rozpoznanie i rozmowy wstępne" - powiedział Tarański podczas konferencji prasowej.

"Inwestycja nie będzie kwestią najbliższych miesięcy, ale w dłuższym horyzoncie czasu. Brakuje nam tam takiej infrastruktury, a Ameryka to ważny dla nas rynek" - dodał wiceprezes.

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,37 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)