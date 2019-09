Elektrobudowa: Terminu uzgodnienia term sheet został wydłużony do 17 IX



Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa ma umowę wydłużającą do dnia 17 września termin wypełnienia zobowiązania spółki do uzgodnienia z bankami i ubezpieczycielami długoterminowej struktury finansowania (termsheet) obejmującej zarówno dług jak i dokapitalizowanie, podała spółka.

"W związku z podpisaniem przez wszystkie strony, weszła w życie ze skutkiem od dnia 2 września 2019 roku umowa zmieniająca do umowy o finansowanie na mocy, której wydłużono do dnia 17 września 2019 r. datę wypełnienia zobowiązania spółki do uzgodnienia z bankami i ubezpieczycielami długoterminowej struktury finansowania [term sheet] obejmującej zarówno dług, jak i dokapitalizowanie" - czytamy w komunikacie.

Umowa zmieniająca została podpisana przez następujące banki: Bank Handlowy, mBank, ING Bank Śląski, Haitong Bank, BNP Paribas Bank Polska, PKO Bank Polski (banki) oraz ubezpieczycieli: Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, TUiR Allianz Polska, Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes i AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji (ubezpieczyciele), wymieniono w komunikacie.

"Niezależnie od powyższego, zaktualizowane, o okoliczność zawarcia powyższej umowy zmieniającej, zostały oświadczenia złożone przez Bank Polska Kasa Opieki, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń oraz Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń" - czytamy dalej.

W pozostałym zakresie warunki umowy o finansowanie nie uległa zmianom, dodano także.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)