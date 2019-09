Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - Atal odnotował 57,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 125,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 76,35 mln zł wobec 165,16 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 350,64 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 638,01 mln zł rok wcześniej.



"Atal wydał 920 lokali w pierwszej połowie 2019 roku. Tegoroczny kalendarz przekazań zakłada, że najwięcej lokali zostanie wydanych klientom w czwartym kwartale. Oznacza to, że w ostatnich trzech miesiącach bieżącego roku będzie można rozpoznać w przychodach znaczącą liczbę mieszkań, lokali usługowych oraz inwestycyjnych" - powiedział prezes Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie.



W pierwszych sześciu miesiącach 2019 roku spółka zakontraktowała 1 609 mieszkań (wzrost o 25% r/r). W samym drugim kwartale spółka sprzedała 901 lokali, co również jest rekordem w ujęciu kwartalnym. Spółka zakłada, że w całym 2019 roku liczba podpisanych

umów deweloperskich wyniesie ok. 2,8 tys.



"Rynek mieszkaniowy pozostaje stabilny. Największe i najbardziej doświadczone podmioty w sektorze deweloperskim uruchamiają kolejne inwestycje i notują rosnącą sprzedaż. Od strony popytowej sytuacja na rynku pierwotnym jest zdrowa. Czynnik administracyjny pozostaje największym wyzwaniem dla firm deweloperskich" - dodał Juroszek.



Od stycznia do czerwca 2019 roku Atal wprowadził do sprzedaży w sumie 12 projektów z 1874 lokalami. Na koniec czerwca w ofercie dewelopera znajdowało się 4601 lokali.



W pierwszym półroczu 2019 roku Atal nabył grunty inwestycyjne w Warszawie, Gdańsku, Łodzi oraz Poznaniu. Łączny koszt zakupu nowych działek to ok. 76 mln zł, w przeliczeniu na 1 m2 PUM to jedynie 537 zł. Tereny pozwolą na realizację ponad 142 tys. m2 PUM, czyli ok. 2500 lokali. Obecny bank ziemi spółki w pełni zabezpiecza plany inwestycyjne na najbliższe lata, wymieniono w komunikacie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 61,66 mln zł wobec 120,37 mln zł zysku rok wcześniej.



Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r.



(ISBnews)