Amica miała 24,75 mln zł zysku netto, 31,41 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.



Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - Amica odnotowała 24,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 28,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 31,41 mln zł wobec 28,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 701,84 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 685,38 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2019 r. spółka miała 38,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 47,76 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 381,5 mln zł w porównaniu z 1 319,25 mln zł rok wcześniej.

"Pierwsza połowa 2019 roku Grupy Amica wpisuje się w długookresowy trend ekspansji sprzedażowej. Przychody wzrosły o 4,7% r/r, do blisko 1,4 mld zł, co przełożyło się na podobne tempo wzrostu zysku operacyjnego i wyniku EBITDA, odpowiednio do 61,2 mln zł oraz 87,7 mln zł. Na wynik brutto wpływ miało niższe o 2 mln zł saldo działalności finansowej, a rezultat netto (38,1 mln zł) obarczony był zaksięgowaniem wyższego w ujęciu r/r o 10,7 mln zł podatku dochodowego. Jest to m.in. efekt wykorzystywania aktywa podatkowego, związanego z ulgami specjalnej strefy ekonomicznej (7,4 mln zł w I połowie 2019 roku) oraz braku aktywowania w roku 2019 wydatków strefowych (9,7 mln zł w I połowie 2018 roku)" - czytamy w komunikacie.

"W samym drugim kwartale zysk operacyjny wzrósł o 11% rok do roku, a marża na tym poziomie - o 0,4 pkt proc., do 4,5%. Konsekwentnie pracujemy nad optymalizacją miksu produktowego, w którym skupiamy się na wzroście sprzętu grzejnego. W minionym półroczu dzięki korzystnym uwarunkowaniom rynkowym to jednak towary handlowe, jak lodówki i pralki, były lepiej zachowującym się segmentem" – skomentował członek zarządu Grupy Amica ds. finansowych Michał Rakowski, cytowany w komunikacie.

Otoczenie biznesowe i presja kosztowa pozostają wyzwaniami dla Grupy Amica na cały bieżący rok.

"Konsekwentnie realizujemy jednak strategię wzrostu, podejmując działania zwiększające efektywność operacyjną. Największą inwestycją w tym obszarze był w ostatnim czasie automatyczny magazyn wysokiego składowania wraz z centrum logistycznym przy fabryce kuchni we Wronkach. Jeśli z kolei chodzi o sprzedaż, to rośniemy obecnie organicznie, ale cały czas jesteśmy aktywnym podmiotem na rynku M&A. Przejmując brytyjskie CDA i francuskie Sideme nie powiedzieliśmy ostatniego słowa w tym zakresie" - dodał Rakowski.

Grupa Amica podkreśla, że dba jednocześnie o pozycję gotówkową oraz bezpieczne wskaźniki finansowe. Na koniec czerwca stan środków pieniężnych (59,3 mln zł) był wyższy o blisko 33% r/r. Wskaźnik długu netto do EBITDA to niskie 1,35, a wskaźniki płynności znajdują się na stabilnych poziomach.

Patrząc na strukturę geograficzną przychodów Grupy Amica w I połowie 2019 roku, widać dalszy dynamiczny rozwój w Europie Zachodniej (+6% r/r), będącej największym rynkiem z udziałem w całkowitej sprzedaży produktów i towarów na poziomie 44% (577 mln zł). W Niemczech wzrosła sprzedaż szerokiego asortymentu produktowego, w Wlk. Brytanii szczególnym powodzeniem cieszyły się kuchnie wolnostojące, a we Francji - sprzęt grzejny. Na rynku polskim (+8% r/r), który odpowiadał za 26% łącznej sprzedaży, największą dynamikę sprzedaży zanotowały kuchenki mikrofalowe (+67%) i sprzęt chłodniczy (+17%). Rynki wschodnie stanowiły 15% w całkowitej sprzedaży Grupy Amica przy stabilnej wartości nominalnej, przy czym rynek rosyjski spadł o 15%, a ukraiński wzrósł o 33% r/r. W Skandynawii, stanowiącej 8% łącznej sprzedaży asortymentem wzrostowym były piekarniki, lodówki, zmywarki i pralki. Natomiast w regionie Południe, stanowiącym 7% w obrotach, półrocze upłynęło pod znakiem zrównoważonego rozwoju.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 63,49 mln zł wobec 67,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. W 2018 r. spółka miała 2,93 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)