PZ Cormay ma zgodę rady nadzorczej na nabycie pozostałych akcji Orphee



Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza PZ Cormay wyraziła zgodę na nabycie akcji Orphée (spółki zależnej), aż do maksymalnie wszystkich akcji Orphée aktualnie posiadanych przez innych niż PZ Cormay akcjonariuszy Orphée, po cenie jednostkowej nie wyższej niż 1,95 zł, podała spółka.

"Powyższa zgoda umożliwia zarządowi dokonanie czynności związanych z konsolidacją na poziomie kapitałowym i delistingiem Orphée. Zarząd planuje, by po osiągnięciu przez emitenta odpowiedniego udziału w ogólnej liczbie głosów w Orphée, przeprowadzić przymusowy wykup akcji Orphée, a następnie doprowadzić do wycofania akcji Orphée z alternatywnego systemu obrotu NewConnect" - czytamy w komunikacie.

Zakończenie konsolidacji Emitenta i Orphée na poziomie kapitałowym oraz uporządkowanie organizacyjne grupy kapitałowej PZ Cormay, obejmujące m.in. eliminację statusu spółki publicznej / giełdowej podmiotu (Orphée) z tej grupy innego niż jednostka dominująca, jest jednym z elementów strategii rozwojowej spółki, podano również.

W osobnym komunikacie Orphee poinformowało, że zawarło kolejną umowę pożyczki z PZ Cormay, na mocy której udzieliło pożyczkobiorcy pożyczki na kwotę 8 mln zł.

"Roczne oprocentowanie pożyczki to 3,8%, a data jej spłaty - 3 września 2021 r. Pożyczkobiorca ma prawo zwrócić pożyczkę, w całości lub w części, przed ww. datą. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco wystawiony przez pożyczkobiorcę. Ww. umowa określa również inne standardowe dla tego rodzaju transakcji zobowiązania i uprawnienia stron" - czytamy w komunikacie.

Uprzednio Orphee udzieliło PZ Cormay pożyczki w kwocie 1,2 mln euro.

PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury medycznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

(ISBnews)