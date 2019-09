Do idei tej mongolski prezydent powrócił po raz kolejny; o magistrali przez terytorium jego kraju mowa była także podczas zeszłorocznego forum we Władywostoku. Battulga w środę przypomniał, że zaproponował wówczas, by powstał mechanizm koordynacji działań na rzecz stworzenia "energetycznej supersieci" w Azji Północno-Wschodniej. "W trakcie zeszłego roku strona mongolska zakończyła opracowanie tej kwestii i przeprowadziła serię spotkań w ramach naszego regionu" - powiedział Battulga.

Poinformował, że Putin "wyraził poparcie" dla projektu gazociągu, a władze Chin obiecały, że przestudiują mongolską propozycję.

Projekt połączeń energetycznych, o których wspomniał Battulga, przewidywałby połączenie systemów energetycznych Rosji, Chin, Mongolii, Korei Południowej i Japonii.

Rosyjski koncern Gazprom buduje obecnie gazociąg Siła Syberii, który ma przesyłać gaz do Chin ze złóż Syberii Wschodniej i Jakucji. Strony rozmawiały też o tzw. wariancie zachodnim, czyli magistrali, która prowadziłaby do północno-zachodnich Chin przez Ałtaj. Propozycja Mongolii oznaczałaby modyfikację tej trasy i - jak się ocenia - może wpłynąć na przebieg rozmów rosyjsko-chińskich.

