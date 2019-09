Koalicja Obywatelska zainaugurowała we wtorek oficjalnie kampanię wyborczą przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się 13 października. Schetyna zaprezentował obecną wicemarszałek Sejmu Małgorzatę Kidawę-Błońską jako kandydatkę KO na premiera i co za tym idzie - twarz kampanii swej formacji. Na piątek zaplanowana jest konwencja KO w Warszawie.

Lider PO zapowiedział w czwartek wieczorem w rozmowie z Polsat News, że w wystąpieniu kandydatki na premiera pojawią się nowe propozycje. "Na pewno doda swoje rzeczy; wiem o tym, że przygotowuje to przemówienie i te pomysły na jutro" - podkreślił Schetyna. Dopytywany o konkrety, powiedział: "to kwestia adresu do młodych ludzi, ciekawych rzeczy, które - myślę - zaskoczą niektórych".

Schetyna zaznaczył, że fundamentem programu Koalicji Obywatelskiej mają być znane już obecnie propozycje, prezentowane m.in. podczas lipcowego Forum Programowego KO. Lider PO przedstawił wówczas m.in. "Szóstkę Schetyny", czyli pakiet propozycji, na które składają się postulaty zmian w obszarach: "wolności i demokracji", "przyjaznej szkoły", "czystego powietrza i wody", programy: "wyższa płaca" oraz "europejska ochrona zdrowia", a także program dla seniorów. Schetyna opowiedział się także wówczas za zniesieniem zakazu handlu w niedzielę oraz związkami partnerskimi.

Swe propozycje dla biznesu politycy Koalicji Obywatelskiej omówili w środę podczas panelu pt. "Jak zmienimy Polskę?", który odbył się w ramach XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. Padły m.in. postulaty podwyższenia płac, obniżenia stawek CIT, PIT, składek ZUS oraz odpartyjnienia spółek Skarbu Państwa.

Koalicja Obywatelska opowiada się także za stopniowym odchodzeniem od węgla w ogrzewaniu domów i energetyce (do 2030 r. z ogrzewania węglem domów i mieszkań, a do 2040 r. - w energetyce), wprowadzeniem zakazu sprowadzania śmieci do Polski, ograniczeniem zużycia plastiku, a także wymiany - dzięki rządowym dopłatom - pieców węglowych (tzw. kopciuchów).

Wciąż aktualny jest prezentowany w czasie kampanii przed majowymi eurowyborami projekt "Europejskiej Ochrony Zdrowia", który przewiduje, że termin oczekiwania do lekarza specjalisty nie byłby dłuższy niż 21 dni. Do 60 minut miałby zostać z kolei - według tych zapowiedzi - skrócony czas oczekiwania pacjentów na pomoc na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych.

"Europejska Ochrona Zdrowia" zakłada ponadto poprawę wyleczalności nowotworów w Polsce tak, aby w ciągu siedmiu lat osiągnął poziom najbardziej rozwiniętych państw Europy Zachodniej. Podczas lipcowych debat programowych KO zapowiadano ponadto przywrócenie i rozszerzenie programu refundacji in vitro oraz ofertę darmowych leków i wyrobów medycznych dla osób niepełnosprawnych.(PAP)

