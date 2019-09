Ergis miał 7,94 mln zł zysku netto, 26,83 mln zł EBITDA w I poł. 2019 r.



Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Ergis odnotował 7,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 11,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 14,36 mln zł wobec 16,63 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 403,91 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 398,51 mln zł rok wcześniej.



W I półroczu 2019 roku ceny surowców pozostawały względnie stabilne w stosunku do 2018 roku. Wartość przychodów ze sprzedaży wzrosła w I półroczu 2019 roku o 1,35%, przy średnim kursie euro wyższym o około 1,1%, podano w raporcie.

"Wartość EBITDA grupy nieznacznie spadła w I półroczu 2019 roku i wyniosła 26 834 tys. zł wobec 28 462 tys. zł osiągniętej w I półroczu 2018 roku. W I półroczu 2019 roku grupa zrealizowała zbliżoną marżę do ubiegłorocznej (59 957 tys. zł wobec 59 680 tys. zł), ale przy wyższej sprzedaży, dlatego wskaźnik rentowności sprzedaży w spółce był w I półroczu 2019 roku niższy w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku i wyniósł 14,8% (wobec 15% w I półroczu 2018 roku). W związku ze wzrostem kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnych (łącznie o 1,5 mln zł), spowodowanych między innymi wzrostem kosztów transportu, zysk ze sprzedaży za I półrocze 2019 rok był niższy od ubiegłorocznego (15 122 tys. zł wobec 16 347 tys. zł w I półroczu 2018 roku). Kolejnym czynnikiem wpływającym na poziom EBITDA były odpisy aktualizujące na zapasy oraz należności. W I półroczu 2018 roku przeważały nieznacznie rozwiązania odpisów (o 21 tys. zł), natomiast w I półroczu 2019 roku zawiązania (o 962 tys. zł)" - czytamy w materiale.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 8,82 mln zł wobec 13,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego Ergis jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ergisu sięgnęły 776 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)