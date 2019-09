Kruk nie wyklucza kolejnej emisji publicznej obligacji w tym roku



Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Kruk nie wyklucza, że do końca roku przeprowadzi kolejną emisję obligacji detalicznych, poinformował CFO Michał Zasępa.

"Nie mamy zaplanowanej emisji, ale nie wykluczamy, że przeprowadzimy jeszcze jedną w tym roku. Te decyzje podejmujemy cyklicznie co kilka tygodni, w zależności od dostępności do finansowania" - powiedział Zasępa podczas konferencji prasowej.

Dodał, że emisja na rynku publicznym mogłaby mieć podobną wartość do tej, która została uplasowana na początku tego tygodnia tj. 25 mln zł.

"Wyemitowaliśmy 25 mln zł, mogliśmy wygenerować 50. Nie sądźcie państwo, że wyjdziemy z jakąś emisją powyżej 50 mln zł. Zrobimy ją na 25 mln zł, może 40 mln zł. To będzie zależało też od tego, co nam nasi brokerzy powiedzą" - powiedział Zasępa.

2 września Kruk przydzielił 250 000 obligacji o łącznej wartości 25 mln zł w odpowiedzi na zapisy 880 inwestorów. Stopa redukcji wyniosła 55,13%, podała spółka. Kruk oferował do 250 tys. sztuk 5-letnich obligacji serii AJ1 z szacowanym zmiennym oprocentowaniem w pierwszym okresie odsetkowym 5,22% w skali roku (WIBOR 3M powiększony o marżę 3,5 pkt proc.).

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,16 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)