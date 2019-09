Na piątkowym zamknięciu WIG20 wzrósł o 0,75 proc. do 2.122,6 pkt., WIG zwyżkował o 0,4 proc. do 56.601,5pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,4 proc. do 3.804,32pkt., a sWIG80 spadł o 0,45 proc. do 11.608,15 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 679 mln zł, z czego 572 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął piątkowe notowania 4 pkt. nad kreską. Do południa utrzymywał się w okolicy poziomu 2.110 pkt., jednak około 12.30 wyznaczył szczyt sesji na 2.130 pkt., po czym wrócił do poziomu z początku notowań. W ciągu ostatnich dwóch godzin WIG20 wzrósł do 2.122 pkt.

Po otwarciu sesji w USA Dow Jones Industrial rósł o 0,19 proc., a S&P 500 szedł w górę o 0,1 proc.

DAX rósł o 0,4 proc., a S&P500 zwyżkował 0,2 proc. - o godz. 17.10.

W gronie spółek z WIG20 najwięcej wzrosły notowania CCC - w górę o 3,8 proc.

Wśród blue chipów w dół najmocniej poszły akcje mBanku - o 2,3 proc.

Ze spółek szerokiego rynku wzrostami wyróżniły się notowania: Budimeksu - w górę o 5,3 proc., Impela - wzrost o 17 proc., Amiki - o 4,2 proc. oraz CI Games - o 5,2 proc.

W trakcie sesji Budimex poinformował o zawarciu umowy z ASBUD Mokotów Sp. z o.o. na budowę budynków mieszkalnych.

Impel podał, że w I półroczu 2019. miał 6 mln zł zysku netto, czyli o 47 proc. mniej niż przed rokiem oraz nieco ponad 1 mld zł przychodów (porównywalnie z rokiem poprzednim).

Amica poinformowała po czwartkowej sesji, że chce jeszcze w 2019 roku rozpocząć sprzedaż dużego AGD pod marką "Fagor" (z którą tego dnia podpisano umowę licencyjną) w Hiszpanii.

Notowania Asseco SEE wzrosły w piątek o 4,4 proc. i znalazły się na historycznym maksimum.

Trzecią sesję z rzędu notowania Ursusa rosły w dwucyfrowym tempie. W piątek kurs akcji spółki poszedł w górę o 24 proc.

Prezes i większościowy akcjonariusz Enerkonu, Benjamin Ballout poinformował PAP Biznes, że Enerkon Solar International jest zdeterminowany, by sfinalizować umowę z grupą Ursus w ciągu nadchodzących dni.

Negatywnie wyróżniły się w piątek akcje Kruka - poszły w dół o 8,9 proc.

W czwartek wieczorem Kruk podał, że zysk netto w II kw. 2019 wyniósł 69,1 mln zł i był obciążony negatywną aktualizacją wartości portfeli wierzytelności na Słowacji, Rumunii, a także we Włoszech i Hiszpanii. Kruk oczekuje, że zwroty z dokonanych inwestycji w nowe portfele będą wyższe niż w przypadku zakupów dokonanych w ostatnich dwóch latach.

Zysk Kruka w II kwartale okazał się o 24,6 proc. niższy od konsensusu PAP na poziomie 91,5 mln zł.

Kurs akcji ZM Kania spadł o 11 proc.

Spółka w czwartek wieczorem poinformowała, że Rada wierzycieli ZM Henryk Kania uznała za zasadne zawarcie umowy przerobowej z Cedrobem, pod warunkiem uchylenia zarządu ZM Henryk Kania i ustanowienia zarządcy, z zastrzeżeniem, że powinien on przeprowadzić transparentny proces, tak aby inwestorzy mogli zbadać majątek spółki i ewentualnie złożyć wiążącą ofertę. Rada pozytywnie zaopiniowała również zawarcie z Cedrobem umowy dzierżawy.

ZM Henryk Kania poinformowały również, że rada wierzycieli pozytywnie zaopiniowała podjęcie działań, mających na celu zaangażowanie Tarczyński w procesie poszukiwania docelowego inwestora dla ZM Henryk Kania. (PAP Biznes)